「今日好き」りんか、美ウエストチラリ クロップド丈トップス着こなす「スタイル抜群」「似合う」
【モデルプレス＝2025/09/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが18日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つ全身コーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」りんか、美ウエスト披露
りんかは「今日は全身EMODAさんコーデ」「かわいいかわいすぎるLOVEです」とコメントし、美しいウエストラインが際立つ黒いセットアップスタイルを披露した。クロップド丈のトップスとワイドパンツを合わせたコーディネートで、洗練されたスタイリングが印象的である。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「似合う」「おしゃれ」などのコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。りんかは「カンヌン編」で植野花道とカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
