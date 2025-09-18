英中銀 金融政策は予め設定された道筋に沿って進んでいるわけではない 英中銀 金融政策は予め設定された道筋に沿って進んでいるわけではない

英中銀

物価よりも賃金圧力の緩和が進む中、基礎的なデフレ傾向は概ね継続

賃金上昇率は依然高い水準にあるが低下しており、今年末までに大幅に減速すると予想される

中期的なインフレ圧力に関する上振れリスクは依然顕著である

経済活動に関する下振れリスク（国内要因・地政学的要因）は残存している

金融政策の引き締め緩和をさらに進めるにあたっては、段階的かつ慎重なアプローチが依然適切である

政策金利の引き下げにより金融政策の引き締め度は低下した

金融政策は予め設定された道筋に沿って進んでいるわけではない

政策の制限性を緩和する今後のタイミングとペースは、基調的なディスインフレ圧力がどの程度緩和し続けるかに依存する

