GLEATは18日、「G PROWRESTLING Ver.94」(CITY HALL & GALLERY GOTANDA)を開催。第3試合ではジュンジェVSジョー・ランドーのインターナショナルシングルマッチが実現。試合はジュンジェが必殺のローリングラリアットで勝利を収めた。

中国出身のジュンジェは、18年中国「OWE」デビュー。コロナ禍によりOWEが活動停止になり、活動場所がなくなったあとも黙々とトレーニングを続けて、23年6月からGLEATに参戦。24年5月からGLEAT所属となった。

ランドーは、ジュニアヘビー級の将来的なスターと目され、英国で大活躍する世界が大注目するハイフライヤー。

試合はランドーが得意の空中戦で先制。その後はジュンジェがパワー殺法で反撃。一進一退の攻防が続く中で、ランドーが必殺技のシューティングスタープレスを放つものの、ジュンジェがヒザの剣山で迎撃。最後はジュンジェがローリングラリアットで勝利を収めた。

試合後にジュンジェは「今日は勝った。シングルタイトル戦が終わって最初の試合だった。気持ちをキープして、ワンステップずつまた歩んで、また中嶋勝彦に挑みたい」と再び頂点に向けて意気込んだ。

▼ジョー・ランドー 今日が日本で初めてのシングルマッチだった。きょうはジュンジェが勝ったんだ。去年7月に初来日して、最初の試合で負傷した際に隣にいたのがジュンジェだった。僕がまた立ち上がるのを助けてくれた。勝っても負けてもジュンジェをリスペクトしている。