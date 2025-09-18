「陸上・世界選手権・女子５０００メートル予選」（１８日、国立競技場）

日本記録保持者の田中希実（２５）＝ニューバランス＝は１４分４７秒１４で１組５着に入り、上位８人が進める決勝進出を決めた。田中は世界陸上で１９年ドーハ大会（１４位）、２２年オレゴン大会（１１位）、ブタペスト大会（８位）に続く史上初の４大会連続の決勝進出となった。ペースを作ったパリ五輪代表の山本有真（２５）＝積水化学＝は１８着で決勝進出はならなかった。

レース後、田中は山本の手を取り感謝を伝えた。「有真ちゃんのおかげ。２人で作ったレースだよ」−。

スタートから山本と田中が果敢に前へ。山本が先頭、田中が２番手でよどみないペースでレースは進んだ。２５００メートル過ぎには田中が先頭に。残り１周まで先頭で引っ張り続けた。海外勢が得意とするラストスパート勝負に持ち込ませず、堂々の決勝進出を決めた。

山本はレース後、前日夜との田中との会話を明かし「『私に何かできることはない？』と聞いて、１周７２秒で６周半おすことになった。自分のためにもなるし、田中さんのためにもなる」。２年半ぶりの自己ベストを出した金栗杯では田中がペースメーカーを務めており、「私がここにいるのは田中さんのおかげ。恩返しがしたかった」と、笑顔で明かした。