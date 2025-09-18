EXILEなどが所属する芸能事務所LDHが18日、都内で「PERFECT YEAR 2026」開催を発表した。第1弾として、THE RAMPAGE初のカウントダウンライブの開催と、来年2月からアリーナツアー「（R）MPG」開催を発表した。

カウントダウンライブはPERFECT YEARのスタートを切るライブとなり、愛知・IGアリーナで開催する。川村壱馬（28）は「皆さんと2025年の締めくくりと26年の開幕を、これまでにない時間にしていきたいと思います。先陣を切って、特攻隊長として走っていきたい」と語り、陣（31）は「何が一番盛り上がるかを考えています。記憶に残るライブにしていきます」と予告した。

来年2月から全国12都市23公演のアリーナツアーは、20年にコロナ禍でわずか4公演で中止となったツアーと“同タイトル”に。川村は「2020年に4公演しかできなかった。東京ドームもアリーナツアーもやってきたけど、やっぱりそこだけ引っかかって、前に進めなかった」と明かし、「それをここでぶちかまそう、皆さんと晴らそうという思いです。再演じゃないけど、20年のツアーを軸に開催させていただきます」語った。

陣は「再来年がデビュー10周年。アリーナライブは初めて来る方も自分たちの歴史を目にしていただきたい。最推しじゃない方でも聞いたことある曲をメインにやります。ベストライブを構築してお届けしたいと思います」と意気込んだ。