双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が18日、インスタグラムを更新。入院生活について明かした。

17日の投稿で入院したことを明かしていた中川は「入院して良かったーーーー」と書き出し、「むくみが急だったから入院になりましたが 血圧や双子の張りなどは元気で健康！ なんかまたお腹でかくなってる」と、入院の理由を明かし、ベッドに横になる姿などを公開した。

そして「超減塩食って聞いてビクビクしてたけど おいしい！！パンもでたりして感動 びっくり！」と入院中の食事について明かした。

続けて「桂子さんがプレゼント持ってきてくれたよ 双子があそべるぬいぐるみつきタオル かわいい、ふたつずついるんだねぇ」と母桂子さんからのプレゼントを公開した。

そして「ベッドがリクライニングつけれるからトイレに起き上がるのが格段にやりやすくなったし 双子の心拍や張りや血圧を測りにきてくださるし おいしいご飯が運ばれてきて片付けてもらえて！ 家にギリギリまでいたいと思ってたけど 入院した方が安心感が全然違う！先生たち頼もしい！ 35wすぎまでおうちで過ごさせてくれた双子は親孝行だし 入院したらメンタルが全然安心感！」と入院生活について明かした。

そして「初日は不安と興奮で全く眠れなかったから 今日は眠れたらいいなぁ いろいろバースプラン確認されたりして 怖いけど双子のためにしっかりご飯食べてちゃんと寝て 予定通りの帝王切開日をめざします！ がんばるぞー！」と思いをつづった。

この投稿に「しょこたーん！もう少し！がんばれー！」「入院してたら、何とか安心ですね」「あと少しのマタニティライフ噛み締めて下さい」などのコメントが寄せられている。