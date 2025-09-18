TUY

■台風17号(ミートク)

2025年9月18日18時40分発表
18日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯20度00分 (20.0度)
東経118度30分 (118.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 220 km (120 NM)

19日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度20分 (21.3度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経114度55分 (114.9度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

20日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    華南
予報円の中心    北緯23度20分 (23.3度)
東経113度10分 (113.2度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    155 km (85 NM)

■熱帯低気圧 b

2025年09月18日19時5分発表

18日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯15度25分 (15.4度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度25分 (16.4度)
東経131度30分 (131.5度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

20日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯17度20分 (17.3度)
東経130度25分 (130.4度)
進行方向、速さ    北西 ゆっくり
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

21日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯18度40分 (18.7度)
東経128度20分 (128.3度)
進行方向、速さ    北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

22日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯19度25分 (19.4度)
東経124度20分 (124.3度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

23日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度00分 (20.0度)
東経119度10分 (119.2度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)

■熱帯低気圧 c

2025年09月18日19時15分発表

18日18時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
中心位置    北緯23度35分 (23.6度)
東経164度10分 (164.2度)
進行方向、速さ    西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

19日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    ウェーク島近海
予報円の中心    北緯23度40分 (23.7度)
東経161度35分 (161.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯24度20分 (24.3度)
東経159度05分 (159.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

20日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯25度20分 (25.3度)
東経155度50分 (155.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

21日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南鳥島近海
予報円の中心    北緯27度10分 (27.2度)
東経151度30分 (151.5度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 310 km (165 NM)

22日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯30度50分 (30.8度)
東経150度30分 (150.5度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (9 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

23日15時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯32度50分 (32.8度)
東経153度05分 (153.1度)
進行方向、速さ    北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    440 km (240 NM)
暴風警戒域    全域 500 km (270 NM)
 

