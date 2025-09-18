本日の【上場来高値更新】 ホギメデ、太平洋工など33銘柄 本日の【上場来高値更新】 ホギメデ、太平洋工など33銘柄



本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比513円高の4万5303円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は33社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、非公開化巡る再度の報道にコメントを発表したホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、エフィッシモが保有株比率を引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]など。そのほか、太平洋工、ノジマ <7419> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品

<4396> システムサポ 東Ｐ 情報・通信業

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<4464> ソフト９９ 東Ｓ 化学



<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器

<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器

<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業



<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業

<7988> ニフコ 東Ｐ 化学

<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業

<8157> 都築電 東Ｐ 情報・通信業

<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業

<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業



<9719> ＳＣＳＫ 東Ｐ 情報・通信業

<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業

<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業



株探ニュース

