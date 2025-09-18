　本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比513円高の4万5303円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は33社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、非公開化巡る再度の報道にコメントを発表したホギメディカル <3593> [東証Ｐ]、エフィッシモが保有株比率を引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]など。そのほか、太平洋工、ノジマ <7419> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2991> ランドネット　東Ｓ　不動産業
<3392> デリカフＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3593> ホギメデ　　　東Ｐ　繊維製品
<4396> システムサポ　東Ｐ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4464> ソフト９９　　東Ｓ　化学

<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業

<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8157> 都築電　　　　東Ｐ　情報・通信業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業

<9719> ＳＣＳＫ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース