夜中に住宅に侵入して住民にけがをさせたとして、37歳の男が強盗致傷の疑いで逮捕されました。男は、被害者の娘の学生服を着ていました。

事件が起きたのは、熊本市東区にある一般住宅。18日午前4時すぎ、この家に住む54歳の男性が目を覚まし、誰もいないはずの和室のふすまを開けたところ…

被害にあった住人の男性（54）

「ふすまを開けたら人間が立っていた。明るくないから、女装した人間が立っていたことしかわからない」

そこにいたのは、男性の娘の学生服を着た男。制服は洗濯して干していたもので、男性は男ともみ合いになりました。

被害にあった住人の男性（54）

「絶対に逃がさないと思って、もみくちゃになって、犯人は逃げようとするばかりだった」

家の外で男を取り押さえましたが、顔にけがをしたといいます。

強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、熊本市東区花立の会社員・岡崎健太容疑者（37）です。

警察の調べに対し、岡崎容疑者は…

岡崎容疑者

「間違いありません。女性の服を盗む目的で入りました」

こう供述し、容疑を認めているということです。

岡崎容疑者と被害者の家族に面識はなかったということで、警察は詳しい侵入経路やほかに被害がないかを調べています。