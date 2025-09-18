日本バレーボール協会（JVA）は17日（水）、2025ビーチバレーボールU21世界選手権大会に出場する女子U21日本代表チームが決定したことを発表した。

2025年10月15日（水）から 19日（日）にメキシコのプエブラで開催される本大会。女子大会には52チームが参加する。予選ラウンドでは最大24チームがトーナメント戦を行い、勝ち抜いた4チームが本戦に進出する。本戦には32チームが参加し、1組4チームの8組に分かれて総当たりで対戦。各組上位3チームが決勝トーナメントに進出する。その後、Round Of 24、Round Of 16 と実施していき順位を決定する。

女子U21日本代表チームには、2024年に行われたビーチバレーボールU19世界選手権大会で過去最高の9位となった森愛唯／宇都木乃愛ペアと、2025年6月に開催されたビーチバレーボールU21アジア選手権大会に出場した森川仁湖／矢田和香ペアの計4名が選出された。

■2025ビーチバレーボールU21世界選手権大会 女子U21日本代表チーム

森愛唯（トヨタ自動車株式会社）／宇都木乃愛（産業能率大学1年）

森川仁湖（鹿屋体育大学1年）／矢田和香（ヴィクトリーナ姫路）

監督：相楽幸子（公益財団法人日本バレーボール協会）

コーチ：長谷川悟理（公益財団法人日本バレーボール協会）

トレーナー：岡野篤郎（公益財団法人日本バレーボール協会）

