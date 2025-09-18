神野友亜(Vo)のソロ体制となっておよそ1年、SARD UNDERGROUNDのオリジナルアルバム『故障した車』が、9月17日にリリースされたる。先行配信曲「I still believe」」「故障した車」を含む全11曲は、友亜自身の実体験と重ねて綴る歌詞、ロマンチックな恋愛ストーリー、リスナーの背中を押す人生のエールソングなど、これまでに以上に彼女のパーソナルな個性を打ち出して、未来への新たな扉を開ける作品だ。

◆SARD UNDERGROUND 画像

8月から9月にかけて大阪と東京で開催されたライブでは、ZARDの楽曲のみを歌う日とオリジナルのみを歌う日の２daysを設定してファンを魅了。力強く新体制の第一歩を踏み出した神野友亜に、アルバム『故障した車』に込めた深い思いを語ってもらおう。

▲アルバム『故障した車』通常盤

◆ ◆ ◆

■今までは3人の雰囲気を大事にしながら

■今回は一人なので失敗してもいいって気持ちも

──新体制初のアルバム、ついに完成しました。

神野：楽曲制作は常に進めてはいるんですけど、“アルバムを出そう”と決まったのが、“音源納品まであと1ヶ月ぐらいしか時間がない”みたいなタイミングでした。でも前から制作していた曲も4曲ぐらいあったので、その曲たちを混ぜて作っていきました。

──ちなみに前からあった4曲というのは？

神野：「I still believe」「輝く旅人よ」「ナンバーワンあなたは」「あなた、カトレア」ですね。

──じゃあ残りの7曲を1ヶ月で。それでも相当なハイペースですよ。

神野：もうちょっとあったかな。あと1ヶ月で頑張れたら、アルバムリリースがライブに間に合うスケジュールだったんですけど、途中で「それは無理」となって（笑）。もう1ヶ月延びました。そのタイミングで、思ったよりたくさん曲ができたから、最初は「ミニアルバムかな」みたいな感じで言っていたんですけど「フルアルバムにしよう」ということになりました。

──そんな状況を乗り越えて完成したアルバム。どんな作品になったと思いますか。

神野：宝物だなと思っています。何回も聴いて、自分でも元気になれるアルバムができたなと思っています。寄り添う曲もあれば、引っ張ってもらえる曲もあって、全体的に見たらすごく前向きなアルバムになりました。

──“ソロ体制初”という言い方をされると思うんですが、そういう意識は常にどこかにありましたか。それとも、制作中は1曲1曲に集中するという感じですか。

神野：制作に集中してはいたんですけど、3人だったら出さなかったなという曲はいくつかありますね。「全部自己責任」と「TO MY FREEDOM」は、3人だったら出さなかったと思います。というか、書かなかったと思います。こんな歌詞を。

──それはなぜ？

神野：今までは、私が作詞をしているけど、SARD UNDERGROUNDの曲になるわけで、メンバー3人の印象もその曲に関係してくると思っていたので、3人の雰囲気を大事にしながら言葉選びをしていたんです。だけど、今回は一人なので、何も気にせず、失敗してもいいやという気持ちもちょっとありながら、それこそ“全部自己責任”だと思っていました。

──まさにタイトルの通りに。

神野：そうなんです。「全部自己責任」の歌詞に関しては、”これはダメだ”とプロデューサーの長戸大幸さん(ZARDのプロディーサーでもある)に言われると思って提出したんですよ。“絶対アカンと思うけど一回出してみよう”と思ったら、なんとアルバムに入りました（笑）。

──それって今回の裏テーマかもしれない。“全部自己責任”というワード。

神野：確かに、そうですね。

▲アルバム『故障した車』初回限定盤

──ここから、何曲か個別に掘っていきます。1曲目「故障した車」は、タイトル曲にするつもりで作った曲ですか。

神野：曲が出揃い始めた時に、一番インパクトある曲をアルバムタイトルにしたいなというので、「故障した車」かな？と。一回聴いたら覚えてもらえそうなタイトルという理由で選びました。

──ラテンハウスっぽい雰囲気のトラックと、哀愁の歌謡曲メロディの組み合わせが素敵です。

神野：クセになるグルーヴですよね。でも、このグルーヴを壊したくないなと思ったら、めちゃくちゃ気持ちよくハマる歌詞じゃないといけないから、すごく大変でした。この曲は昔からデモがあったんですけど、やりたいけれど歌詞が完成しなくて、やっと今になって完成した曲です。

──歌詞はどんなふうに？

神野：2年前ぐらいから、歌ネットという歌詞検索サイトでエッセイを書かせていただいて、その中のフレーズを1番のABメロに持ってきています。“このエッセイがハマりそうだな”と思ったら、めちゃくちゃハマって、そこからはすごいスムーズに、その先の歌詞も進んでいきました。

──「故障した車」は、つまり二人の恋の象徴であり、故障した車を二人で直そうと。

神野：しかも“見慣れた街にあなたを誘っている”から、めちゃくちゃ深い関係の二人なんですよ。そういうねちっこさも、歌詞に入れていて。

──ねちっこさ（笑）。

神野：深い感じが曲にめっちゃ合うなと思って、そうしました。よくある倦怠期とか、迷子になっている時の気持ちと重ねて聴いてもらえれば、とも思いますし、シンプルに人生に辛い時に重ねてもらってもいいですし。

──ラブソングであり、ライフソングでもある。

神野：そうですね。

──そういう歌詞のテーマやキーワードって、日頃から書き留めていたりするんですか。

神野：めっちゃ書いています。2番、3番の歌詞も、そのエッセイを書いていた時期に出来ていて、ちょうど同じ空気感でハマった歌詞です。

──そしてまた“コーヒー”が出てくる。神野さんの歌詞、よくコーヒーが出てきますよね。

神野：はい（笑）。この「故障した車」が先行配信された時に、ファンのみなさんのコメントを見ていたら、「「ブラックコーヒー」のアンサーソング」というコメントをすごい見かけて、そんなつもりは全然なかったんですけど、たぶん“コーヒー”が入っているからですね。

──「TO MY FREEDOM」にも出てきますね、コーヒー。

神野：出てきます。もともと「ブラックコーヒー」という曲を書いてからハマり出したコーヒーが、今出てきていると思ったら熱いですね（笑）。

──「ブラックコーヒー」って、確か、神野さんが最初に作詞を手掛けた…。

神野：そうです。まだコーヒーにしがみついています（笑）。

■まっすぐな歌い方がSARDらしさになった

■あえて使わないというのが逆に気持ち良くて

──アルバムの中で一番先に配信された「I still believe」は、どんな思いで書いたものですか。

神野：「I still believe」は、二人がSARD UNDERGROUNDを脱退することになってから書き始めた曲なので、二人に向けての曲でもありますし、これから一人でやっていく自分への曲でもあるし、ファンのみなさんの心への曲でもあるし。ということで、あったかい曲になったんじゃないかなと思います。

──アルバムの中で一番あったかさ、優しさを感じる曲だと思います。と思ったら、「ダイナマイト サマーナイト」みたいな、思い切りハジけた明るいポップスもありますね。

神野：この曲もずっとやりたかったんですけど、歌詞を書くのが難しすぎて進まなかったんですよ。一人ではどうしても煮詰まりすぎちゃって、「もう無理！」となって、プロデューサーさんに相談しました。ABメロの歌詞しか出て来なくて、「サビで何かヒントありませんか？」と相談した時に、「ダイナマイトとか入れてみたら？」って。そして、この曲は冬の曲に聴こえるけど、「透明感あるサマーソングにしたほうがいいよ」というアドバイスもいただいて。

──確かに冬っぽい、クリスマスっぽいアレンジなんですよね。それがアドバイスによってガラッと世界観が変わった。この主人公の子、可愛いなと思いますよ。一目惚れの相手にぐいぐいアプローチしていく積極的な子。

神野：私はすごく恥ずかしい（笑）。でも、そう言ってもらえると嬉しいです。自分の中にはないイメージなので、挑戦でした。こういう子、モテますかね？

──モテるんじゃないですか（笑）。これだけ積極的に来てくれたら、男の子は嬉しいですよ。

神野：じゃあ、私はモテないです（笑）。この歌詞とは正反対なので。だからめっちゃ恥ずかしいんですよ。ライブで歌う時も、恥ずかしいだろうな。

▲＜LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞オリジナル楽曲 only day

9月10日(水)＠東京国際フォーラム ホールC

──ライブで聴けるのを楽しみにしています（笑）。そして最初に話が出ていた、アルバムの裏テーマとも言える大事な曲の「全部自己責任」。どんなふうに作った曲ですか。

神野：この曲のデモがとても好きで、「やってみたい」とプロデューサーさんに話した時に、「ラップを入れてみたいよね」という話になって。デモにはラップゾーンがなかったので、作曲の大野(愛果)さんのもう一つのデモにあったラップ部分を持ってきて追加して、キーとテンポを合わせてできた曲です。大好きです。

──そしてこの歌詞は、「自分一人でなければ書けなかった」と。

神野：書けなかったですね。昔の自分を思い出す歌詞になりました。夢を追いかけていた自分の気持ちを、今も大切にしたいなというので、あらためて曲にして良かったなと思います。

──“第一印象で決めるのはやめよう”とか、“ゼロから積み上げる”とか。一行一行が自分への言葉というか、教訓のような。

神野：確かに。サビは、くどいぐらい叩き込み型です（笑）。

──歌声もとても力強く説得力があって。これは歌詞に引っ張られてこうなったというか、歌い方って、やっぱり歌詞によって自然に変わるんですかね。

神野：自然に変わっている感じはしますね。でも、変えているつもりなんですけど、最後に全部聴いたら、全部同じに聴こえるので（笑）。もうちょっと違いを出せるようになりたいです。

──そんなことはないと思いますよ。「故障した車」の大人びた歌、「I still believe」のあったかい歌、「全部自己責任」の力強い歌とか、全然違って聴こえます。

神野：そう言ってもらえると嬉しいです。確かに、「I still believe」はこのアルバムで一番明るい声で歌っていますね。

──ソロ体制になってから、歌い方や表現力について、特に意識していることはありますか。

神野：私はビブラートがめっちゃ苦手で、ビブラートを入れたいけどできないから入れられないみたいなのが、ずっと悩みだったんです。だけど、逆にそれがSARD UNDERGROUNDらしさになったと思っていて。まっすぐな歌い方が。今はビブラートもできるようになったんですけど、あえて使わないというのが逆に気持ち良くて。まっすぐ歌って、“SARD UNDERGROUNDやってるな”と思いながらレコーディングしました。

──それ、面白いです。

神野：だから、良かったなと思っていて。初期の頃に、無理にビブラートしなくて。

──そしてもう1曲、3人の頃には書けなかった歌詞だという「TO MY FREEDOM」。この曲については？

神野：この曲は恋愛ソングなんですけど、歌詞はすらっと書けました。曲を聴いた瞬間にイメージがパッと湧いて、主人公の二人の関係性とか、二人の日常を思い浮かべながら書いていったんですけど。今までも、パッと書けた曲って、全部SARD UNDERGROUNDっぽくない歌詞になっていたんですよ、私の中で。だから、“パッと書けたけど、やめておこう”みたいな、出さなかった歌詞が多かったんです。だけど、今回は一人になったし、思い切ってそのまま生まれた歌詞を出してみようと思いました。(マネージャーに)これ、相談したの、覚えてます？

──アドバイスを求めたんですか。

神野：“やっぱりこれ出さないほうがいいよな”と思いながら、SARD UNDERGROUNDっぽく書き直そうと思ってボツにしようとしたんですけど、「一回見てくれません？」とマネージャーさんに言って、歌詞を見せたんですよ。で、「歌ってみるから聴いてほしい」と言って、聴いてもらったら、「めっちゃいいじゃないですか！」という言葉をもらったんです。確か心斎橋の、焼き鳥屋さんみたいなところで（笑）。

──スタジオとかじゃなくて（笑）。

神野：「じゃあこれで出してみたい」と思い切って言った時に、「全部自己責任だから」みたいな話をしたんですよ。一人になったし、どんな印象を受けようが全部自己責任だから、という話をしているうちに、「じゃあ次の曲は「全部自己責任」という曲にしよう」ということになったんです。

──なんと。「TO MY FREEDOM」と「全部自己責任」には、そんな繋がりがあったとは。でも歌詞を読むと、すごく腑に落ちますね。“私らしさ取り戻して”とか、一人になったからこそ書ける歌詞。

神野：そうですね。だから、印象をガラッと変えてしまう曲になるんじゃないか？と心配している曲でもあります。でも「全部自己責任」と言ってから、次の曲が「TO MY FREEDOM」なので。もう任せます、ファンのみなさんに。

──きっと気に入ってくれると思いますよ。

神野：全部自己責任でお願いします（笑）。

──便利な言葉（笑）。でも本当に、どう思うかは聴き手の自由にゆだねられるというのは、とても自然なことだと思います。楽しみですね、どんな反応が返ってくるのか。

神野：楽しみです。特にこの2曲は。でも、どうしよう、“ついていけへん”みたいな感じになったら。

──大丈夫ですよ。

神野：はい。

■逃したものに幸せを探す日々は

■苦しいだけだからやめようって

──そしてアルバムの最後を飾るのが「しあわせ」。明るくリズミックな、一体感のある曲。どんな思いをこめて作った曲ですか。

神野：私は常に幸せでいようということを考えていて、メンバーがいた頃も「幸せになろう」というのが合言葉だったんですけど。「I still believe」の歌詞にも入れていて、幸せという言葉は大事にしています。

──“逃したものに幸せを探す日々は苦しいだけだからやめよう”──まさにその通り。

神野：これも歌ネットのエッセイから作っているんですけど、エッセイを書くのは初めてだったので、結構悩んでいて、街中を歩き回ったりしながら書いていたんですね。ある日、リハーサルに行かないといけない時に、エッセイのことを直前までずっと考えながら歩いていて、“やばい、時間だ”って急に思い出して。次の電車に乗れなかったら間に合わないって、めっちゃ走ったんですけど、ホームで電車に置いていかれて、乗れなかったんですよ。“あーやばいなー”と思ったんですけど、そういう時の私は、どうにか前向きな気持ちに転換しようとするので、“あの電車に乗っていたら悪いことが起きたかも”と思って。そうしたら本当に、その電車がその後運休になったんですよ。その時の気持ちと、この曲の歌詞が、めっちゃ重なりました。

──そういう、実体験から歌詞を書くこともある。

神野：ではなくて、もともとエッセイで書いた言葉が、この曲にぴったりだったんですね。だから電車じゃなくても、日頃皆さんが何かタイミングを逃したとか、“あの時こうしておけばできていたのに”とか、そう思う気持ちは一旦忘れよう、ということに繋がったらいいなということですね。

──説得力ありますね。超ポジティヴシンキング。神野さん、もともとそういうタイプでしたっけ。

神野：どうなんでしょう？ もともとめっちゃポジティヴで前向きなんですけど、最近は落ち込むことも増えたので、このアルバムにはすごい元気をもらえます。「ナンバーワンあなたは」という曲は、2〜3年前に制作していた曲なんですけど、その時はもうポジティヴしかなかった頃なので、この曲のポジティヴさに今救われています。“こんな自分になれていたんだから、今も行けるな”って。

──「最近は落ち込むことも増えた」というのは、気になる言葉ですけど、何があったんですか。

神野：メンバーが脱退してから、自分がわからなくなるタイミングが多くて……。“3人でいた頃の私”というポジションが5年間で出来上がっていて、そこが居心地良かったこともあって。一人になった瞬間に“一人の私ってどんな人やっけ？”みたいな。

──ああー。なるほど。

神野：それでもSARD UNDERGROUNDとしてやっていく時に、SARD UNDERGROUNDの印象を変えないで続けていくことって可能なのかな？みたいなことで悩むようになって、“でも私はSARD UNDERGROUNDでいたいし”みたいな、すごい葛藤がありました。今もあります。

──そこは隠さなくていいんじゃないかな、という気もします。

神野：ファンの方から「3人が良かった」というコメントをもらうこともあるんですけど、どうかしてあげたいけど、どうしようもできないし、みたいな。

──それはこのアルバムを聴けば、納得してくれるんじゃないかなと思います。「全部自己責任」を聴いてもらえれば、神野さんの気持ちは伝わると思います。

神野：そして「しあわせ」も。“逃したものに幸せを探す日々は苦しいだけだからやめよう”と。

▲＜LIVE TOUR 2025 [FANTASY]＞ZARD tribute 楽曲 only day

9月9日(火)＠東京国際フォーラム ホールC

──まさに、そうですね。不安に思っている人ほど、聴いてほしいアルバムだと思います。そして、この記事が出るころにはもう終わっていますけど、8月末と9月頭に大阪と東京でライブをやりますね。“ZARD tribute 楽曲 only day”と“オリジナル楽曲 only day”、2daysがセットになったスペシャルライブ。これはなぜ、二つに分けようと思ったんですか。

神野：これは私の好奇心みたいなところで、「ZARDさんの曲しか歌わない日と、オリジナルしか歌わない日をやってみたい」というのを、スタッフさんに何回か言ってみたことはあって。オリジナルの曲が足りなかったこともあって、実現しなかったんですけど、今回やっと叶いました。練習を重ねてリハーサルをやっていくうちに思ったことは、今までは、ZARDさんの曲とオリジナル曲を混ぜたライブは、イメージがついていたんですよ。ファンの人の顔とか、会場の空気感とか、この曲はこんな感じになるだろうなとか、MCはここでこう喋ろうかとか、そういうイメージがあったんですけど、今回二つに分けたことで何にも見えなくなって。もっとちゃんと想像してから発言すればよかったって、ちょっと後悔したんですけど（笑）。

──大阪2daysが終了しましたが、実際、やってみてどうでした？

神野：これはこれですごくいいなと思いました。1日目は本当にZARDさんの音楽の力に元気をもらって、あったかい気持ちになって。そして2日目は、めちゃくちゃ声を出しました。叫びました（笑）。

──全然違うんですね。

神野：違いました。そのギャップがお客さんにも伝わったと思うし、楽しかったです。

──またやってほしいです。そしてSARD UNDERGROUNDとしても、これからもカバーとオリジナルを両立させて進んで行きますか。

神野：そうですね。今回のアルバムで開けた扉の先に進んでいきます。

──アルバムタイトルは『故障した車』だけど、SARD UNDERGROUNDは故障しないでどんどん進んで行く。

神野：はい（笑）。タイトルを聴いて、暗いアルバムかな？と思われる方もいるかもしれないですけど、明るい曲もたくさん入っているので、安心して全部聴いてください。

取材・文◎宮本英夫

▲初回限定盤

▲通常盤

■3rdオリジナルアルバム『故障した車』

2025年9月17日(水)発売

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】GZCA-5326 \5,500(税込)

【通常盤(CD)】GZCA-5327 \3,300(税込)

▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通

01 故障した車

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：藤中友哉

02 I still believe

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

03 輝く旅人よ

作詞：神野友亜 作曲：藤中友哉 編曲：徳永暁人

04 ダイナマイト サマーナイト

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

05 風はファンタジー

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：鈴木和哉

06 ナンバーワンあなたは

作詞：神野友亜 作曲：小澤正澄 編曲：小澤正澄

07 全部自己責任

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

08 TO MY FREEDOM

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

09 世界で一番遠い人

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

10 あなた、カトレア

作詞：神野友亜 作曲：大野愛果 編曲：麻井寛史

11 しあわせ

作詞：神野友亜 作曲：徳永暁人 編曲：徳永暁人

▼Blu-ray ※初回限定盤のみ / 約35分予定

＜First Studio Live＞

・揺れる想い [tribute 2023]

・心を開いて [tribute 2024]

・永遠 [tribute 2024]

・夢で逢いましょう

・空っぽの心

・あなた、カトレア

◯Making of First Studio Live

■神野友亜レギュラーRADIO出演番組

▶e-radio 「神野友亜のフリートークラボ」

放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:55

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/pg_news/freetalklabo_sard/

▶e-radio「キャッチ!」

放送日時：毎月第二火曜日 14:00〜19:00

番組HP：https://www.e-radio.co.jp/

