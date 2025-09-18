【しまむらのモノトーン】が大当たりかも！ マニア絶賛♡「コスパ最強トップス」

洗練された雰囲気を醸し出すモノトーントップス。大人カジュアルに取り入れるなら【しまむら】の高コスパトップスが狙い目かも。マニアが絶賛しているシアーTシャツとペプラムキャミは、トレンド感もあってシャレ見えしそう。これはお値段以上の大当たりかも。

ほんのりシアー感が大人っぽいモノトーンTシャツ

【しまむら】「TRシアークルーネックロンT」\1,089（税込）

@_rico.coco__gukさんが「絶対使える」と太鼓判を押しているロンT。「ほどよい透け感で伸縮性のある生地」とのことで、キャミやタンクトップに重ねるほか、ビスチェやベストのインナーとしても合わせやすいのが魅力。夏から秋へのスイッチコーデでの活躍に期待できるうえ、この価格ならイロチ買いもアリかも。

一点投入で旬顔コーデに！ ペプラムシルエットのキャミ

【しまむら】「ペプラム2WAYキャミ」\1,639（税込）

2025年秋冬のトレンドとして注目のペプラムシルエット。こちらのペプラムキャミはウエストからふわっと広がり、フェミニンなムードを演出。インナーしだいでさまざまな着こなしを楽しめるのが嬉しいポイントです。ロングシーズン着られて、コスパ優秀と言えそう。@_rico.coco__gukさんによると「もちもちで着心地も最高」なのだとか。

