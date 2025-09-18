ロジクールG、ロープロファイルでラピッドトリガー仕様のゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」
ロジクールは9月18日、ゲーミングキーボードの新製品として、薄型のロープロファイル仕様でラピッドトリガー機能をサポートする「G515 RAPID TKLゲーミングキーボード」を発表した。10月9日の発売を予定しており、価格はオープンプライス。同社公式ストアでは25,820円で販売する。
ラピッドトリガー機能に対応して高い競技性を備えながら、ロープロファイル仕様に仕上げた点が特徴のゲーミングキーボード製品。本体は22mmと薄く、それでいて磁気スイッチの搭載でアクチュエーションポイントを自在に変更可能。多層フォームの内蔵でタイピング音を抑制したほか、PBTキャップの採用で印字の耐久性も高めている。
レイアウトはテンキーを省略した日本語配列。無線接続には対応せず、USB-Cを搭載する。本体サイズは354.75mmx146mmx22mm、重さは800g。本体カラーはブラックとホワイトを用意する。
