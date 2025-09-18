大阪を拠点に活動する5人組女性ダンス＆ボーカルグループRIZZが、2nd digital single「BUSY」を、9月17日（水）に配信リリースした。

「BUSY」は、止まらない自分・止めたくない毎日をそのまま表現したハイエナジーモード全開のアーバンアンセムだ。疾走感のあるビートに鋭さと遊び心を兼ね備えたフロウ、サビのキャッチーなサビ、忙しさをポジティブに突き抜けるメッセージを放つ楽曲となっている。

10月11日（土）には大阪・梅田Shangri-laにてワンマンライブが、10月18日（土）には東京 新宿HEAD POWERでのライブ出演が予定されている。

RIZZ「BUSY」

2025年9月17日（水）発売

＜RIZZライブ・イベント＞

【岡山】下石井公園

10/5（日）「オレンジっす。Presents…じぇら祭’25」 【大阪】梅田Shangri-la

10/11（土）「RIZZ 1st Anniversary ONEMAN LIVE」

開場 14：30／開演 15：00 【東京】新宿HEAD POWER

10/18（土）「4WORD×RIZZ 2MAN LIVE」

開場11：30／開演12：00

■Youtube

https://youtube.com/@rizz_info_official

■Instagram

https://www.instagram.com/rizz_info_officia

■TikTok

https://www.tiktok.com/@rizz_official_1011

■X

https://x.com/rizz_info