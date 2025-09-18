東京世界陸上第6日

陸上の世界選手権東京大会第6日は18日、国立競技場で行われた。女子800メートル予選には日本記録保持者の17歳、久保凛（東大阪大敬愛高3年）が出場。3組で2分2秒84の7着となり、準決勝進出はならなかった。

今大会の日本女子最年少、17歳の久保が、大舞台に立った。「世界と勝負して1本でも多く走れるように頑張りたい」。大声援を受けたが、内側を走る形でポジションがやや悪くなり、懸命の追い上げも及ばなかった。レース後のテレビインタビューでは涙を流した。

「今回が初めての世界陸上でたくさんの声援に囲まれて、走れること自体が幸せで応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱい。全然、最初から想定していたレースプランといかなくて、前半から何もできなく終わってしまったレースとなって凄く悔しいけど、もっと強くなってこの舞台に戻ってこようと思います」

「サッカー日本代表・久保建英のいとこ」という枕詞がついたのも今は昔。昨年、日本女子で初めて2分切り（1分59秒93）を達成し、今年は1分59秒52とさらに記録を伸ばした。日本選手権も連覇。この種目のエースに、もはや余分な形容は必要なかった。

この種目での日本女子の出場は2005年の杉森美保、2007年の陣内綾子、2022年の田中希実に続いて4人目。過去3人はいずれも予選落ちで、初の準決勝進出を目指していた。



（THE ANSWER編集部）