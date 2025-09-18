6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×¤ê¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×ÍèÇ¯³«ºÅ·èÄê¡£9Âç¾ðÊó°ìÀÆ¤Ë²ò¶Ø
LDH JAPAN¤¬2026Ç¯¡¢6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
EXILE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿2008Ç¯¤Î¡ÖEXILE PERFECT YEAR¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖEXILE TRIBE PERFECT YEAR¡×¤ò³«ºÅ¡£EXILE¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º×¤ê¤¬¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿2020Ç¯¡ÖLDH PERFECT YEAR¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÁÛÁü¤·¤¨¤Ê¤¤Ì¤Á½Í¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢300°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÃÇÇ°¡£¤¢¤ÎÆü¤«¤é6Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢LDH¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÏÁ´Éô¤Ç9¤Ä¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÀèÆüÇ¯Ëö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸ø±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTHE RAMPAGE¤Ë¤è¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡£2020Ç¯¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ãTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 ¡È(R)MPG¡É¡ä¤ÈÂê¤·¡¢2·î28Æü »°½Å¸©±Ä¥µ¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ12²Õ½ê23¸ø±é¤ò½ä¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢LDH¤Ë¤È¤Ã¤Æ2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ1·î15Æü Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëLIL LEAGUE¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ãLIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 ¡ÈWonder Island¡É¡ä¡£PERFECT YEAR¤Î³«Ëë¤ò¤É¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤ÏEXILE TETSUYA¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢GENERATIONS¤Î¾®¿¹È»¡¢THE RAMPAGE¤ÎµÈÌîËÌ¿Í¤È±ºÀîæÆÊ¿¡¢¤½¤·¤ÆFANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤ÈÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î6¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëLDH¤Î¥¥Ã¥º¸þ¤±¥æ¥Ë¥Ã¥ÈEXILE B HAPPY¤«¤é´ò¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¤¬£²¤Ä¡£½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¤È¡¢GW¤Î5·î5Æü¡¢6Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¤³¤É¤â¤ÎÆü¥é¥¤¥Ö¡É¤âÍèÇ¯¤Ï¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¤½¤·¤Æ¡¢LDH¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHiGH&LOW¡×¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡ÖHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î2Æü¤è¤êSHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£10¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢°áÁõÅ¸¼¨Åù¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
£µ¤ÄÌÜ¤Ë¤ÏLDH¤Î¼¡À¤ÂåÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØBATTLE OF TOKYO¡Ù¤Î¾ðÊó¤¬¡£²áµî4²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤Î¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡ÖLIVE IN THEATER¡ØBATTE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¡×¤¬2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Û¤«·à¾ì¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤â2026Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¤ËLDH¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×f5ve¡¢Girls²¡¢iScream¡¢Lucky²¡¢SWEET REVENGE¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡ãLDH Girls EXPO¡ä¡¢2026Ç¯11·î¤ËÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë·àÃÄEXILE¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¤Þ¤µ¤ËPERFECT YEAR¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Þ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤¬¡¢PERFECT YEAR¤ËÀè¶î¤±2025Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤ä²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å9¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£LINE¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤Î³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£
◼︎¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×²ò¶ØÊ¸¸À
6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡Èº×¤ê¡É¡£
EXILE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿
2008Ç¯¡ÖEXILE PERFECT YEAR¡×
EXILE¤«¤éEXILE TRIBE¤Ø¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬³ÈÂç¤·¤¿
2014Ç¯¡ÖEXILE TRIBE PERFECT YEAR¡×
EXILE¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º×¤ê¤¬¡¢
Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ
¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿
2020Ç¯¡ÖLDH PERFECT YEAR¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÁÛÁü¤·¤¨¤Ê¤¤Ì¤Á½Í¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢
300°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÃÇÇ°¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤é6Ç¯¡¦¡¦¡¦
EXILE¡¢EXILE TRIBE¡¢LDH¤â¡¢¿ôÂ¿¤Î¶ì¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢
¤¤¤Þ¡¢´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤ë¡£
LDH¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡£
LDH¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç
ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¸µµ¤¤ÇÀ¤³¦¤ò¸µµ¤¤Ë¡£
LOVE DREAM HAPPINESS TO THE WORLD
LDH¤ÎÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢PERFECT¤Ê°ìÇ¯¤Ë¡£
LDH¤ÎÌ¤Íè¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×
¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡◼︎²ò¶Ø¡THE RAMPAGE¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ·èÄê
¡ãTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 ¡È(R)MPG¡É¡ä2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡§»°½Å¸©±Ä¥µ¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê»°½Å¡Ë
3·î7Æü(ÅÚ)¡¢8Æü(Æü)¡§¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¡ÊÀéÍÕ¡Ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¢22Æü(Æü)¡§Ä¹Ìî¥Ó¥Ã¥°¥Ï¥Ã¥È¡ÊÄ¹Ìî ¡Ë
3·î26Æü(ÌÚ)¡¢27Æü(¶â)¡§Aichi Sky Expo (°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ¥Û¡¼¥ëA¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
4·î15Æü(¿å)¡¢16Æü(ÌÚ)¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ê Âçºå¡Ë
4·î28Æü(²Ð)¡¢29Æü(¿å¡¦½Ë)¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¡ÊÊ¡²¬¡Ë
5·î13Æü(¿å)¡¢14Æü(ÌÚ)¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºå¡Ë
5·î19Æü(²Ð)¡¢20Æü(¿å)¡§²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê ¿ÀÆàÀî¡Ë
6·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡§¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ¡ÊÊ¡°æ¡Ë
7·î1Æü(¿å)¡¢2Æü(ÌÚ)¡§¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÀÅ²¬¡Ë
7·î11Æü(ÅÚ)¡¢12Æü(Æü)¡§µÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê(¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¦21)¡Ê µÜ¾ë¡Ë
7·î25Æü(ÅÚ)¡¢26Æü(Æü)¡§¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ê ¹Åç¡Ë
¡ÚTHE RAMPAGE¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://rmpg.exfamily.jp/s/ldh05/news/detail/11270
¡ãLIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 ¡ÈWonder Island¡É¡ä2026Ç¯
1·î15Æü(ÌÚ)¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¡ÊÂçºå¡Ë
1·î21Æü(¿å): NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
1·î30Æü(¶â)¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡ÊÊ¡²¬¡Ë
2·î3Æü(²Ð)¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊÅìµþ¡Ë
¡ÚLIL LEAGUE¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://lil.exfamily.jp/s/ldh09/news/detail/10866
2026Ç¯EXILE B HAPPY¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê2026Ç¯5·îEXILE B HAPPY ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê
2026Ç¯
5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë) ¡§Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó
5·î6Æü(¿å¡¦µÙ) ¡§Î©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡ÚEXILE B HAPPY¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://exile.exfamily.jp/s/ldh01/news/detail/11030
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦LIVE¡¦²»³Ú¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×´ÑµÒÆ°°÷621Ëü¿Í¡¢Îß·×¶½¹Ô¼ýÆþ89²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿À¤³¦½é¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHiGH&LOW¡×¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡ÖHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¦¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ·èÄê
10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢SHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î2Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£10¼þÇ¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢°áÁõÅ¸¼¨Åù¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â·èÄê
HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR ¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤ÎÈ¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ÖHiGH&LOW¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¡ÖHiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://high-low.jp/news/?p=5195¡¡
¡ÖLIVE IN THEATER¡ØBATTE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¡×2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼·èÄê
LDH JAPAN¤¬Å¸³«¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈBATTE OF TOKYO¡É¡£²áµî4²ó¤ËÅÏ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö³Ú¶Ê±ÇÁü¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¸¶ºî¾®Àâ¡ÖBATTLE OF TOKYO¡×¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡Ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¡¡½²Í¶õÌ¤ÍèÅÔ»Ô¡¦Ä¶Åìµþ¤òÉñÂæ¤ËÆÃ¼ì¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¼ã¼ÔÃ£¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¥Á¡¼¥à¤ÎÆ®¤¤¤Èå«¤ÎÊª¸ì¡½¡¡¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿ºÇ¿·¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢²»¶Á¤â5.1ch¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿LIVE¡¡IN THEATER¡ØBATTE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¡£
¡ÚÆÃÊóYoutube¥ê¥ó¥¯¡Û
https://youtu.be/hCmaW3S3pz0¡¡
¡¦ºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§LIVE IN THEATER ¡ØBATTLE OF TOKYO -¤¦¤Ä¤¯¤·¤±³-¡Ù
½Ð±é¡§GENERATIONS¡¢THE RAMPAGE¡¢FANTASTICS¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢PSYCHIC FEVER
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
´ë²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§EXILE HIRO¡¡¡¿¡¡´ÆÆÄ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡§Ê¿¾Âµªµ×¡¡¡¿¡¡µÓËÜ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡§º´Æ£Âç¡¡¡¿¡¡¾®Àâ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼´ë²è¡§·îÅçÁíµ
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§LDH Animation
À½ºî¡¦À©ºî¡¦Äó¶¡¡§LDH JAPAN
¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡§¡¡©︎LDH JAPAN¡ÖBATTLE OF TOKYO¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://gaga.ne.jp/battleoftokyo/
¡Ú¸ø¼°X(Twitter)¡Û@BattleOfTokyo
¡Ú¸ø¼°Youtube¡Ûhttps://www.youtube.com/channel/UCCAFzScnTAKPEubuXEoFItg¡¡
¡Ú¸ø¼°Instaglam¡Û@battleoftokyo¡¡
2026Ç¯²ÆLIVE³«ºÅ·èÄê
¢¨LIVE¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡Ú¡ÖBATTLE OF TOKYO¡×´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=52265¡¡
·àÃÄEXILE¸ø±é2026Ç¯11·î Åìµþ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¾å±é·èÄê
¡Ú·àÃÄEXILE¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://m.tribe-m.jp/news/detail?news_id=52249
¢¨ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
¡ØLDH Girls EXPO¡Ù2026Ç¯²Æ³«ºÅ·èÄê
LDH¤ÎGirls¥°¥ë¡¼¥×¡¢f5ve¡¢Girls²¡¢iScream¡¢Lucky²¡¢SWEET REVENGE¤¬Âç½¸·ë
ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLDH LIVE EXPO 2024¡×¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºver.¡ÖLDH Girls EXPO¡× 2026Ç¯²Æ³«ºÅ¡£
¡Ú¡ØLDH Girls EXPO¡Ù¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://m.ldhgirls-m.jp/news/detail?news_id=52259¡¡
¢¨ÄÉ²Ã¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê
EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥ê¥ê¡¼¥¹
2025Ç¯11·î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥ê¥ê¡¼¥¹
2026Ç¯1·î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï
POINT STAGE¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä·èÄê
EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB¤Ï¡¢³«Àß4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯11·î1Æü¤Ë¡¢EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢POINT STAGE¿·¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ä½¾Íè¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄÉ²Ã¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÚEXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUB¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://id.exfamily.jp/news_20250918/¡¡
¡ÖPERFECT YEAR 2026¡×LINE¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È³«Àß¤ä¡ÖFANTASTICS¡×¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤Î³×¿·¤Ø
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
1.¡ÖLINE¹¹ð¡×¡ÖLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëLINE¥ä¥Õ¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÏÃÂê²½¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ»Üºö¤ÎÅ¸³«
2.¡ÖLINE¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡×¡ÖLINE¥ß¥Ë¥¢¥×¥ê¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤Î³ÈÄ¥
¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤ÎLINE¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¶áÆü³«Àß¡£Æ±ºÅ¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤ÎLINE¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÇÛ¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¡£
3.AI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¿·¤·¤¤ÂÐÏÃÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð
AI¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAI Friends¡×¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖFANTASTICS¡×¤¬»Ë¾å½éÅÐ¾ì¡£¡ÖFANTASTICS¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼¤¯¤«¤ÄÂ¿ÌÌÅª¤ËÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÏÃÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ûÂ¸¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂÁõ¤Ï¶áÆüÃæ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖAI Friends¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/018455/
4.LDH½é¤Î¡ÖD.LEAGUE¡×¥Á¡¼¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²èÍ½Äê
2025Ç¯7·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢LDH½é¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÖD.LEAGUE¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖLDH SCREAM¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»²²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¢10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë25-26 SEASON¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡ÖLDH SCREAM¡×¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤ä¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦LINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¾åµé¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼CEO ÃÓÃ¼ Í³´ð¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿LDH JAPAN¤È¤¤¤¦¿´¶¯¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¹¤¯·Ò¤¬¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢LDH JAPAN¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Òº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLDH JAPAN¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹CEO ¸Þ½½Íò¹¹Ô¡ÊEXILE HIRO¡Ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤ÓLDH JAPAN¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õ¡¼³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤´°ì½ï¤¤¤¿¤À¤±¤ëLINE¥ä¥Õ¡¼ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢LDH¤Ï¡ÖÌ´¤ò»ý¤Á¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÌ´¤òÉÁ¤¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òLINE¥ä¥Õ¡¼ÍÍ¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò³§¤µ¤Þ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤è¤¦Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚLINE¥ä¥Õ¡¼¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
https://m.ldh-m.jp/news/detail?news_id=52256¡¡