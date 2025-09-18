◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

女子５０００メートル予選が行われ、１組に出場した日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１４分４７秒１４の５着で決勝進出を決めた。各組上位８人、計１６人が２０日の決勝に出場する。

世界のトップランナーに比べると、スピードが劣る田中は中盤からレースを引っ張り、徐々に先頭集団の人数を減らした。積極策が成功し、予選を突破した。レース中盤まではともに走った山本有真（積水化学）が先頭を走り続け、ペースメーカーのような役割を担った。前日１７日に「『私に何かできることがあれば』と彼女の方からいってくれた」と山本からペースを作る申し出があったことを明かした。

１３日の女子１５００メートル予選では１組１０位。準決勝進出ラインの各組上位６着に入ることができず、３大会連続の予選突破を逃した。「喪失感が大きかった」と振り返った。５０００メートルに向けては残り６周でペースを上げるプランを企てた。「レースプランにもまだ迷いがある中で、怖さがある中でその最後のピースを彼女（山本）がはめてくれた。私に残り６周頑張れって神様が言ってくれてるし、有真ちゃんも何か２人でやりたいっていう気持ちが伝わってきた」。プラン通りにレースを進め、田中は決勝進出。レース後は山本が涙ながらに田中のもとを訪れ、固い握手を交わした。田中の１５００Ｍの雪辱には山本の存在が必要不可欠だった。