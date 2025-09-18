全国から選りすぐりの「最新スイーツ」が大集合です！長野市の百貨店で18日から、期間限定のイベントがはじまりました。寺澤キャスターが行ってきました。

フルーツがどっさりと乗った大福に…。

一日に800個売れるというドーナツ！

リポート
「午前10時の開店と同時にたくさんのお客さんが訪れています色とりどりのスイーツを前にお客さんは笑顔です」

長野市の「ながの東急百貨店」で18日から始まったスイーツイベント。

2回目の開催となる今年は、北は北海道、南は沖縄まで「23店舗」の話題のスイーツが集まりました。

会場で一際、長い列を作っていたのは…。長野県初上陸でいま東京・表参道で大人気のこちらの一品！

焼き上げられたたパイの間に旬のシャインマスカットやカスタードがぎっしり詰まっています。

リポート
「いただきます！パイがサクサク。シャインマスカットが爽やか。ケーキを片手で食べているような新感覚のスイーツです」

他には…、一見普通のたい焼きと思いきや…。

「うわ～すごい！見てくださいすごく伸びます」

三重県の新しい名物「お伊勢たい焼き」。こだわったのはお餅！焼きたてはトロトロ冷めても、もちもちです。

長野市民
「インスタで知って来ました。だんご食べましたもちもちしておいしかったです」

Q.何か食べた？
箕輪町から来た家族
「いまドーナツを買ったのでこれから食べようと思います」

最新のスイーツが楽しめるこのイベントは９月24日まで、「ながの東急百貨店」で開かれています。