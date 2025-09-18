陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子８００メートル予選が行われ、１７歳の久保凛（大阪・東大阪大敬愛高）は２分２秒８４の３組７着。

日本勢初の準決勝進出はならなかった。（デジタル編集部）

スタート直後から、集団の後方だった久保。そのまま浮上できず、最後の直線で１人を抜くのが精いっぱいだった。

久保は１６歳だった昨年７月、日本記録を１９年ぶりに塗り替え、日本女子で初めて２分の壁を破ると、今年７月の日本選手権では記録を１分５９秒５２に更新した。

これまでのこの種目の日本最高成績は、久保の前に日本記録を保持していた杉森美保が２００５年大会で残した予選の組６着で、タイムは２分２秒８２。久保はどちらにも、惜しくも届かなった。

この種目は、五輪では１９２８年のアムステルダム大会で人見絹枝が銀メダルを獲得している。

久保は、レース直後の中継局のインタビューで「最初から想定したレースプラン通りにいかなかった。前半から何もできずに終わってしまった。すごく悔しいが、もっと強くなって戻ってきたい」とこみ上げるものを抑えるように話した。