¡¡Ì¿¤¬¤±¤ÇÀï¤¦¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë14ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦ÍõÅÄçõ¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¾­´ý¹¥¤­¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËºÍÇ½¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤ì¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤é¾­´ý¤ÎÂç²ñ¤Ø½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ç¯Îð¤äÀ­ÊÌ¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¾­´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡¢çõ¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£°ì¼ê°ì¼ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¡ÈÆ®¤¦¡É¾­´ý¥Þ¥ó¥¬¡ØÎ¶¤Èçõ¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª