9月18日までに、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんがアメーバオフィシャルブログを更新。夜の寝かしつけで尾形と7歳の娘・さくらちゃんがふざけ合い、なかなか眠れない状況を嘆きつつユーモアを交えて綴り、反響を呼んでいる。

16日、あいさんは「イライライライラ笑」と題してブログを更新すると、「今日こそは早く寝なきゃなのに パパがいると ふざけちゃって 全然寝れない。。」と状況を報告。

続けて、「もぉぉぉーー 本当いいかげんにしなさいっ！！」「花粉も辛いし イライラするぅぅ」と本音を漏らしつつ、枕元で満面の笑顔を見せる尾形と娘の“ふざけ合い”ショットを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「パパさんめちゃ嬉しそう」「さくちゃんめちゃ楽しそう」「さくちゃんパパとふざけるのが大好きダネ」「二人とも楽しそう」「パパがいる時はこうなりますよね うちも一緒」などの声が寄せられている。