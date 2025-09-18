3個目の熱帯低気圧が発生

気象庁によりますと、きょう（18日）未明にウェーク島近海で熱帯低気圧が発生したということです。

熱帯低気圧は午後６時現在、ウェーク島近海を西に進んでいて、中心気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

「熱帯低気圧c」の中心は、



あす（１９日）午前６時までにウェーク島近海で台風になり、

中心気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あす（１９日）午後６時には南鳥島近海

中心気圧は１００２ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２０日）午後３時には南鳥島近海、

中心気圧は９９４ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２１日午後３時には南鳥島近海

中心気圧は９８５ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



２２日午後３時には日本の東

中心気圧は９７５ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２３日午後３時には日本の東

中心気圧は９７５ヘクトパスカル

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



の予想となっています。

２個目の熱帯低気圧は？

気象庁によりますと、きのう（17日）正午、フィリピンの東で“台風のたまご”となる「熱帯低気圧b」が発生したということです。



熱帯低気圧bはきょう午後６時、フィリピンの東にあってゆっくりと北西へ進み、中心気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

「台風17号」発生

熱帯低気圧aは、きょう（18日）午後3時に南シナ海で台風17号に発達しました。



中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。



今後の予想進路は【画像③】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。