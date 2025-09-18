銀座コージーコーナーは、焼菓子ギフト「銀座スイーツ」をリニューアルし、9月12日頃から順次、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）で販売を開始した。

焼菓子ギフト「銀座スイーツ」が装い新たにリニューアルする。詰め合わせにモンドセレクション受賞のマドレーヌを新たに加え、サクサク食感のパイやクッキー、風味豊かなフィナンシェなど、銀座コージーコーナー自慢の焼菓子を贅沢に詰め合わせた。また、焼菓子のイラストをちりばめたデザインのパッケージは、華やかなグリーンから落ち着いたベージュ系のカラーリングにリニューアルし、気軽な手土産から、フォーマルな贈り物まで幅広く使えるようになった。さまざまなシーンで、気持ちを添えるギフトとして利用してほしいという。



「銀座スイーツ」（18個入り）

「銀座スイーツ 10個入／14個入／18個入／24個入」は、モンドセレクション受賞のマドレーヌを中心に、香ばしく贅沢な味わいのフィナンシェや、サクサク食感のクッキーなどの焼菓子を詰め合わせた。1箱で味わいや食感の異なる焼菓子を楽しめる、バリエーションの豊富さが魅力のアソートギフトになっている。なお、原材料の一部にはちみつを使用しているので、一歳未満の乳児には食べさせないでほしいという。

［小売価格］

10個入：1080円

14個入：1620円

18個入：2160円

24個入：3240円

（すべて税込）

［発売日］9月12日（金）頃から順次

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp