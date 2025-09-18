サンワサプライ、2WAY折りたたみボストンバッグ「200−BAGBP036BK」を「サンワダイレクト」で発売
サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、使うときは大容量、使わない時はコンパクトに折りたためる2WAY折りたたみボストンバッグ「200−BAGBP036BK」を発売した。
同品は、折りたたみと厚さ約5cm、A4用紙より少し小さいサイズになるため、カバンの中や車のダッシュボードにもスッポリ収まる。必要なときにサッと広げて使えるため、急な荷物の増加にも対応できる便利アイテムとなっている。その日のスタイルや荷物の重さに応じて、ボストンバッグとして手持ちで使うことも、リュックとして背負うことも可能。シーンに合わせて自在に使い分けできるため、旅行先やアウトドアでも活躍の幅が広がる。展開時には約32リットルの収納力を発揮。2泊程度の旅行に十分な容量で、普段の買い物や荷物が増えがちな出張にも役立つ。
メインバッグとしてもサブバッグとしても使える、マルチユースなバッグとなっている。アウトドア用品でも用いられるリップストップナイロン生地を採用し、引き裂きに強く長持ち。さらに撥水加工が施されているため、突然の雨でも中の荷物を守る。キャンプやスポーツ観戦、災害時の備えとしても安心して利用できる。本体には小物用のフロントポケットを装備。スマートフォンや財布、鍵などの小物をすぐに取り出せるので、移動中や買い物中もスムーズに行動できる。細部までユーザーの使いやすさを考え抜いた設計となっている。
［小売価格］3619円（税別）
サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp