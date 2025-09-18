森永製菓は、ひと粒が通常のラムネの約1.5倍のサイズで食べ応えのある「大粒ラムネ」シリーズから、「大粒ラムネ濃い果実＜ぶどう＞」を9月24日に発売する。

「森永ラムネ」は、おやつだけでなく仕事や勉強で集中したい時・リフレッシュしたい時など、幅広いシーンで楽しまれており、「集中したい時」が多い受験生やビジネスパーソンに愛用されている。今回発売する「大粒ラムネ濃い果実＜ぶどう＞」は、ぶどう果汁30％（生果汁換算率）（6.18倍濃縮果汁1.35g／1袋）配合し、みずみずしいぶどうの果実感あふれる味わいが特長で、リラックスして気持ちを切り替えたい時や、次の頑張りに向かいたい時に、役立ててもらいたいという想いから発売する。

「森永ラムネ」シリーズは様々な商品の展開によって、受験生やビジネスパーソンを応援するとともに、消費者に笑顔を届けていく考え。

商品特長は、ぶどう果汁30％（生果汁換算率）（6.18倍濃縮果汁1.35g／1袋）配合し、みずみずしいぶどうの果実感あふれる味わいとなっている。通常ボトルラムネの1.5倍の大粒サイズだとか。ぶどう糖80％配合（含水結晶ぶどう糖として）している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月24日（水）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp