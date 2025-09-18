協同乳業は、信州産の生乳など国産原料にこだわり素材の味わいを活かした新商品「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」「農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て 70g×3個」を9月29日から全国のスーパーマーケットで発売する。

「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」は、信州産生乳を70％使用した、のむタイプのヨーグルト。信州産生乳に国産生クリームを合わせることで、搾りたてのような自然なコクと、まろやかでやさしい口あたりを実現した。また、商品の甘味には三温糖のみを用いることで、すっきりとした甘さに仕上げた。さらに、東京大学で発見された「11／19−B1乳酸菌」を配合し、良質な素材のおいしさにプラスのうれしさを届ける。加えて、遮光性を高めた容器を採用し、光による風味劣化を防ぐことで、最後の一口まで自然のおいしさを楽しめる。

「農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て 70g×3個」は、信州産生乳と国産生クリームを使用し、濃厚でクリーミーな味わいに仕上げたヨーグルト。甘味には三温糖のみを加え、コクのある味わいとすっきりとした甘さを両立した。さらに乳酸菌を配合することで、良質な素材のおいしさにプラスのうれしさを届ける。

今回、ファミリー向けに3連タイプで登場。子どもから大人まで、家族みんなでシェアして楽しんでもらいたいヨーグルトになっている。

国産原料を100％使用（原料表示に表示されない乳酸菌は除く）し、素材のおいしさを大切にした農協シリーズブランドならではの「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」「農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て 70g×3個」を、ぜひ、家族や友人と一緒に、毎日の朝食やデザートとして楽しんでほしい考え。

農協シリーズは、生産者と消費者を安心で結ぶ確かな架け橋になることを目指している。

［小売価格］

農協 信州あづみ野のむヨーグルト：190円

農協ヨーグルト濃厚クリーム仕立て70g×3個：オープン価格

（すべて税別）

［発売日］9月29日（月）

協同乳業＝https://www.meito.co.jp