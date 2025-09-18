「可能性が最も高い」21歳日本人がついにトッテナムデビューか！ カラバオ杯での初出場を現地メディアが予測！「クラブ史上900人目になるかもしれない」
日本代表DFの高井幸大が、トッテナムでついに公式戦デビューを果たす可能性が高まっている。９月25日のカラバオカップ３回戦、ドンカスター・ローヴァーズ戦での出場が有力視されており、実現すればクラブ史上900人目の公式戦出場選手という節目の記録に名を刻むことになる。
トッテナム専門サイト『The Spurs Web』が17日、「ドンカスター戦でスパーズデビューを果たす可能性が最も高いのは、高井幸大だろう。デビューすれば、ユニークな機会となる可能性がある」と報じた。
クラブは2023年10月にレガシーナンバー制度を導入。これは1994年のウェスト・ハーツ戦から現在まで、公式戦に出場した全選手に固有の番号を割り当てるもので、クラブの歴史を保存する取り組みの一環として始まった。
同メディアは「高井幸大がスパーズのクラブ史上900人目の選手になる可能性がある」とし、続けて「カラバオカップは厳しい試合になる可能性があるが、それでもスパーズは一部の主力選手を休ませる可能性が高い。その結果、デビュー選手が900番目のレガシーナンバーを獲得する機会が生まれるかもしれない」と分析した。
過去には2014年11月、ハリー・ウィンクスがヨーロッパリーグのパルチザン・ベオグラード戦で途中出場し、クラブ800人目の選手となった実績がある。21歳の日本人CBがデビューを果たせば、ウィンクスに続く記念すべき節目の選手となり、日本人選手として新たな歴史を刻むことになる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
