ユニクロのニットは、厳選された素材を用い、卓越した技術で仕立てることによって、高い品質と洗練されたデザインを消費者に届けている。今年は、新登場の「メリノポロセーター」や「カシミヤクルーネックショートカーディガン」をはじめ、ひと手間を惜しまない丁寧なものづくりと、時代に合ったシルエットフレッシュなカラーリングを取り入れたアイテムをバラエティ豊富にラインアップ。さらに、手に取りやすい価格と、手入れのしやすさにもこだわり、ユニクロを代表するLifeWearとして、消費者が毎日着たくなる心地よさを目指している。

ロングセラーとなっている「メリノウール」から「メリノポロセーター」、「メリノリブショートカーディガン」が新たに加わる。また、長年にわたり高い支持を受けているカシミヤからは、「カシミヤクルーネックショートカーディガン」が新発売。ユニクロのカシミヤは、自宅での手洗いが可能な点も特長とのこと。加えてニット特有のチクチク感を軽減するユニクロ独自開発の「スフレヤーン」や、洗濯機で洗えてスウェット感覚で着用できる「ウォッシャブルミラノリブ」、やわらかく肌ざわりのよいコットン100％素材「スムースコットン」など、機能性と快適性を兼ね備えたアイテムにも引き続き注目してほしいという。今年もユニクロのニットは、多彩な色展開と素材、高品質で肌ざわりの良いこだわりのラインアップを通じて日常に寄り添う一着を届ける。

極細メリノウール100％で編み上げられるニットは、クリーンなルックスと豊富なバリエーションで、様々なシーンの着こなしにマッチする。ユニクロでは、染色を糸の段階で行うのではなく、原毛の段階で行うことで、ムラのない美しい色を目指している。

ふわふわな素材感が魅力のスフレヤーンのニットは、カジュアルな着こなしにぴったりなトレンドを取り入れたシルエットにアップデートした。

「上質なスウェットシャツのよう」という消費者からの声が多く寄せられたウォッシャブルニット。オンオフ問わず幅広いシーンに活躍し、カットソーに偏りがちなコーディネートがワンランクアップする。

軽く、暖かく、なめらかで一度着たら手放せないカシミヤを、消費者のニーズに合わせてアップデートし続け、エッセンシャルなデザインで届けている。

毎年高い人気を誇るアイテムに加え、スフレヤーンからビーニーやアームウォーマーなどが新登場する。セーターとお揃いの着こなしも叶う。

［小売価格］

ウィメンズ・メンズ

メリノポロセーター：3990円

メリノクルーネックセーター：3990円

スフレヤーンクルーネックセーター：3990円

カシミヤクルーネックセーター：9990円

カシミヤタートルネックセーター：1万2900円

ウィメンズ

メリノリブクルーネックショートカーディガン：3990円 ￥3,990＜ウィメンズ＞

メリノクルーネックカーディガン：3990円

メリノリブタートルネックセーター：2990

スフレヤーンショートカーディガン：3990円

カシミヤクルーネックショートカーディガン：1万2900円

カシミヤVネックセーター：9990円

メンズ

メリノVネックカーディガン：3990円

メリノタートルネックセーター：3990円

メリノVネックセーター：3990円

スフレヤーンモックネックセーター：3990円

ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター：3990円

スフレヤーンチャンキーストール：2990円

カシミヤニットグローブ：3990円

スフレヤーンニットビーニー：1500円

カシミヤニットビーニー：3990円

スフレヤーンニットアームウォーマー：1500円

カシミヤマフラー：5990円

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja