貯金500万円「バイト代は月5万円。この先大丈夫かなと思う」60歳おひとりさま女性の不安と後悔
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、大阪府在住60歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：60歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：大阪府
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：350万円
現在の預貯金：500万円、リスク資産：なし
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：12万8000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「年金額に満足していない」今回の回答者は、老齢年金を繰り上げ受給しているという60歳の女性。現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答。
その理由として、繰り上げ受給による減額のため、もらえる「金額が少ないから」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。年金だけでは「足りない月もある」と回答されています。
「電気やガス代を節約」現在は「バイトで月5万円」の給与収入があるほか、月によって変動はあるものの内職の収入があり、年金で足りない支出を賄っているとのこと。
くわえて、年金生活においては節約も欠かせないそうで、「電気やガス代を節約する」ことで光熱費を抑えているとあります。
「もっと貯蓄しておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いに「もっと貯蓄しておけばよかった」と語った投稿者。
今後働けなくなったときのことを考えると「この先大丈夫かなと思う」と不安を吐露します。
一方で「（年金は）給料以外の収入なのでうれしい」と年金受給の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)