大創産業は、「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」において、酒粕を使った麹由来の保湿成分が特徴の国産基礎化粧品、全13種を全国の店舗で9月中旬から順次発売する。Standard Productsが化粧水、乳液などの基礎化粧品を取り扱うのは今回が初めて。

Standard Productsでは、2023年に初のフェイスケア商品として国産の洗顔石けん、フェイスマスク、リップクリーム、クレイソープを発売し、現在も多くの消費者に愛されている。今回のシリーズも国産にこだわり、創業100年を超える老舗酒蔵の酒粕を使用し、佐賀県唐津市で生産している。

化粧水や乳液、導入美容液からフェイスクリームなど毎日のスキンケアにぴったりなシリーズ展開で、麹由来の豊富な保湿成分によって、キメが整ったしっとりなめらかな肌に導く。揃えやすさ、買い替えやすさも意識しすべて550円（税込）で販売する。

大創産業ではStandard Productsのコンセプト“ちょっといいのが、ずっといい。”に基づき、今後も良質で心地よい商品や、サステナビリティを意識した商品の提供をすすめ、豊かな社会の実現へ積極的に貢献していく考え。



「酒粕化粧水」（さっぱり／しっとり）

「酒粕化粧水」は、スッとなじみ、べたつかず、肌をすこやかに整えるさっぱりタイプと、じんわりなじみ、肌のキメを整え、うるおいを与えるしっとりタイプの2種展開となる。



「酒粕乳液」（さっぱり／しっとり）

「酒粕乳液」は、整肌成分ナイアシンアミド配合のさっぱりタイプと、保湿成分ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、セラミドNP配合のしっとりタイプの2種展開とのこと。



「酒粕導入美容液」（さっぱり／しっとり）

「酒粕導入美容液」は、保湿成分が角層まで浸透し、肌のコンディションを整えるさっぱりタイプと、ハリやうるおいを与え、キメを整えるしっとりタイプの2種展開となる。



「酒粕美容液」（さっぱり／しっとり）

「酒粕美容液」は、透明感*のある肌へ導く美容液。サラッとした使用感でキメを整えるさっぱりタイプと、ハリとうるおいを与え、なめらかな肌に導くしっとりタイプの2種展開となっている。



「酒粕パック」

「酒粕パック」は、余分な皮脂汚れを吸着し、なめらかな肌へ導く洗い流すパックとのこと。



「酒粕フェイスクリーム」（さっぱり／しっとり）

「酒粕フェイスクリーム」は、整肌成分アラントイン配合のさっぱりタイプと、保湿成分シア脂、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン配合のしっとりタイプの2種展開となっている。



「酒粕洗顔フォーム」（さっぱり／しっとり）

「酒粕洗顔フォーム」は、すっきりとした洗い上がりで、すこやかな肌に導くさっぱりタイプと、うるおいのある洗い上がりで、キメの整った肌に導くしっとりタイプの2種展開となっている。

［小売価格］各550円（税込）

［発売日］9月中旬

大創産業＝https://www.daiso-sangyo.co.jp