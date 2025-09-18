「関係者席かな？」有吉弘行、世界陸上を観戦！ 撮影動画に「これ、私です！」の声。「本人に届いたのすごい」
お笑いタレントの有吉弘行さんは9月18日、自身のInstagramを更新。「東京2025 世界陸上」を観戦したと報告し、動画を公開しました。
【動画】世界陸上を観戦した際の様子
ファンからは「現地生観戦ですか！？」「関係者席かな？」「羨ましい〜」などの声が。また「流石は天才！視点や注目するとこが一味違う」「そこ注目してる人初めて見たわ」など、スターターを撮影していることへの反応も寄せられました。
さらに「恥ずかしながら、これ、私です！ご来場頂きありがとうございました 引き続きお楽しみください」と本人と思われるスターターからのコメントも寄せられ、「ご本人に届いたのすごい」と反響を呼んでいます。
(文:堀井 ユウ)
「流石は天才！」有吉さんは「世界陸上最高！」と、世界陸上の観戦を報告。併せて1本の動画を公開しました。スターターが合図を出す様子を撮影しています。
プライベートショットをたびたび公開6月3日の投稿では「雨でしたが」とつづり、東京ディズニーリゾート訪問を報告した有吉さん。掲載したシールの写真には「ひろさん」「2025.5.31」と、有吉さんの名前と誕生日が書かれています。ファンからは「ひろさんお誕生日おめでとうございます」「ご家族で素敵な誕生日が過ごせてよかったですね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
