お土産が充実していると思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「浅虫温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の楽しみのひとつといえば、思い出を持ち帰れるお土産選び。地域の名産品や限定グルメが並ぶ道の駅は、その土地ならではの魅力を詰め込んだ宝箱のような存在です。
All About ニュース編集部では、2025年9月11〜12日の期間、全国10〜60代の男女248人を対象に、「道の駅（お土産）」に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ホタテや新鮮な魚介が揃っているから」（40代女性／愛媛県）、「浅虫名物、久慈良餅や、地元の特産品を取り扱っています」（60代男性／香川県）、「ホタテなどの魚介や地元の野菜が買える。ここにしかない温泉まんじゅうも」（50代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「名前のとおり、青森りんごのお土産が充実しています」（60代男性／新潟県）、「青森県産サンふじを使ったアップルパイが名物、ほかにもチーズケーキやかぼちゃパイなどの焼き菓子が人気。限定商品が買えるほか、青森の定番土産も揃っていてとにかく充実している」（40代男性／岩手県）、「フルーツが豊富で、ハンドメイド商品もあるのが、地域の暖かみを感じる」（20代女性／新潟県）といった声が集まりました。
2位：浅虫温泉（青森市）／26票青森市にある「道の駅 浅虫温泉」は、温泉地ならではの情緒とともに、海産物や地元グルメを楽しめる観光スポットとして人気です。名産のほたて加工品やりんごスイーツなど、多彩なお土産が揃っており、観光と買い物の両方を満喫できる場所です。
1位：なみおか アップルヒル（青森市）／51票「なみおか アップルヒル」は青森市浪岡地区に位置する道の駅で、りんごの名産地ならではの多彩な商品が揃います。新鮮なりんごやジュース、スイーツはもちろん、地元農産物の直売も充実しており、観光客や地元の人々に親しまれています。
