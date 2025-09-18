しまむらは、全国のファッションセンターしまむら店舗で、PB「CLOSSHI（クロッシー）」で展開する「ヘビロテ」シリーズの秋の新作を販売する。

「ヘビロテ」シリーズとは、PB「CLOSSHI」で展開するシリーズで、より厳しい「ヘビロテ品質基準」をクリアした商品となる。「もっと、ずっとお気に入りが続く」をテーマに、洗濯を繰り替えしても丈夫で長持ちする。デイリーに活躍するベーシックアイテムとして、好評を得ている。

レディスのラインアップとして、「ヘビロテTシャツ」は、肌触りの良いアメリカ綿を使用し、今年は素材のバリエーションを豊富に用意した。刺繍のデザインにもこだわり、さまざまなコーディネートに合わせて楽しめる。サイズは、M・L・LL（商品によって異なる）。機能は、毛玉になりにくい、襟・袖口・リブがよれにくいという。素材は、シルケット、天竺、ワッフル、ポンチ。刺繍は、キレイめ（ロゴ、文字中抜き）、カジュアル（サガラ、サテン生地）となっている。

メンズのラインアップとして、「ヘビロテTシャツ」は、アメリカ綿を使用し、光沢感がありキレイめなポンチ素材、デイリー使いに適した天竺素材、1枚でもサマになる、カジュアルなワッフル素材を展開する。サイズは、M・L・LL（商品によって展開サイズが異なる）。機能は、毛玉になりにくい、リブがよれにくいとのこと。素材は、ポンチ、天竺、ワッフルとなる。



「ヘビロテ だいジョーブ！トレーナー・パンツ」（トドラー）

キッズのラインアップとして、「ヘビロテ だいジョーブ！トレーナー・パンツ」は、カジュアルに着こなせるデザインを豊富に展開し、元気いっぱい遊んでも「だいジョーブ！」な丈夫さが特長となっている。サイズは、トドラー110・120・130cm、スクール140・150・160cm（商品によって展開サイズが異なる）。機能は、毛玉になりにくい、洗濯しても型崩れしにくい、襟・袖・リブがよれにくいとのこと。素材は、裏毛となっている。



「ヘビロテ だいジョーブ！トレーナー・パンツ」（スクール）

［小売価格］

レディス・メンズ

ヘビロテTシャツ：1089円

ヘビロテ だいジョーブ！トレーナー・パンツ

ドドラーサイズ：979円

スクールサイズ：1089円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp