【献本】はなんて読む？意味までちゃんと知ってる...？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「献本」はなんて読む？
「献本」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、「け」から始まります。
いったい、「献本」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「けんぽん」でした！
献本とは、書籍を制作したときに第三者にその書籍を進呈することを意味しており、進呈された書籍そのもののことを献本と呼ぶ場合もあります。
書籍を作るに当たって、取材をさせてもらったり協力をしてくれた人に対してお礼や報告のために進呈する場合や、メディア関係者に書籍の情報を掲載してもらうため、インフルエンサーなどに情報発信してもらうために進呈することが一般的ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞典』（小学館）
・『PR TIMES』
ライター Ray WEB編集部