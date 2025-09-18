美人YouTuber、制服姿で美脚スラリ 韓国で「声かけて頂いた」旅行ショット公開「可愛い」「スタイル良い」
【モデルプレス＝2025/09/18】YouTuber・さくらが18日、自身のInstagramを更新。韓国旅行での美しい脚が際立つファッションを公開した。
【写真】人気YouTuber、制服姿で美脚スラリ
さくらは「韓国安定に楽しい」とコメントし、韓国の街中で美しい脚が際立つ制服姿を披露した。投稿では「今日初めて韓国人のファンの方から声かけて頂いた。記念日すぎ〜超嬉しい」と現地ファンとの交流についても語っている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「おしゃれ」「スタイル良い」「美脚」「韓国似合う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆さくら、美脚際立つ韓国旅行コーデ披露
