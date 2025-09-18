戸田恵梨香、ワンショルドレスに6億円超えジュエリー “ご褒美時間”は「家族と過ごす毎日」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の戸田恵梨香が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】戸田恵梨香、ワンショルドレスで輝くスタイル
戸田は、総額6億2238万円を超えるジュエリーを身につけ登場。黒のワンショルダードレスからは、美しい肩が際立った。
日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックにちなんで「自分にとってのご褒美時間」を聞かれた戸田は「日常的にはやっぱり家族と過ごす毎日がご褒美だなと思います」と回答。また、「今年久しぶりに事務所の社長と作品が終わってから食事をさせてもらったんですけど、5〜6年ぶりくらいだったんですかな。すごく久しぶりに食事をして」と切り出し「社長とゆっくりお話した時間そのものがご褒美だったなと思います」と回顧した。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、戸田のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆戸田恵梨香、美肩披露
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
【Not Sponsored 記事】