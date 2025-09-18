日産が「新“FR”スポーツカー」発表！ “Z32”な旧車デザイン＆400馬力超え「V6TT」搭載！ “深夜の紫”採用した「Z」のヘリテージエディション米国に登場

レトロデザインのZ！

日産の北米法人は2025年9月10日、「Z」（日本名：フェアレディZ）の愛好家が毎年集まるイベント「ZCON」で、レトロな雰囲気に仕立てた「Zヘリテージエディション」を発表しました。

Zは、日産の走りへの情熱を象徴するスポーツカーです。1969年の初代デビュー以来、世界中のファンを魅了し続けています。

現行モデルは2022年発売の7代目にあたり、伝統的な要素と最新技術を融合させ、時代を超えて愛される存在へと進化を遂げています。

“Z32”な旧車デザイン！

今回発表されたZヘリテージエディションは、特に人気が根強い北米市場に向けたモデルで、4代目の「300ZX」（Z32型、1989〜2000年）に敬意を表した意匠が随所に取り入れられており、往年のファンを懐かしさで魅了すると同時に、新世代のユーザーにはZの伝統を新鮮に伝える仕様となっています。

エクステリアでは、ブロンズカラーの19インチRAYSホイール、カーボンファイバー製リアスポイラーに配された「TWIN TURBO」バッジ、そしてボディサイドに施されたブロンズカラーの「TWIN TURBO」グラフィックが専用装備となります。

ボディカラーには、現地仕様で従来設定のない「ミッドナイトパープル」を採用。深みのある特別色が組み合わされることで、より味わい深く重厚な雰囲気を漂わせています。

インテリアでは、専用のドアキックプレートやフロアマットを装備。細部にヘリテージエディションの証をあしらうことで、所有する喜びを一層高めています。

パワートレインは、通常モデルと変わらず最大出力405馬力・最大トルク475Nm（北米仕様は400hp・350lb-ft）を発揮する3リッターV型6気筒ツインターボエンジン「VR30DDTT」型に6速MTまたは9速ATを組み合わせです。駆動方式はFR（後輪駆動）です。

このヘリテージエディションは2026年モデルからパッケージオプションとして設定され、9月下旬に発売される予定です。

対象となるのは足回りを強化した「パフォーマンス」グレードで、価格は5万2970ドル（約780万円）。ヘリテージエディション装着車は5万5910ドル（約820万円）です。