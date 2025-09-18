◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

女子８００メートル予選で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高３年）は２分２秒８４の３組７着、で日本勢初の準決勝進出とはならなかった。レース後のテレビインタビューでは「最初から想定していたレースプランで行かなくて、前半から何もできなく終わってしまったレースですごく悔しい。もっと強くなってこの舞台に戻ってこようと思います」と話した。テレビのインタビューは気丈に答えていたが、取材エリアでは号泣した。

昨年７月に日本人初の２分切りで日本記録を樹立し、今年は７月の日本選手権でさらに縮める１分５９秒５２をマークして２連覇。同月の全国高校総体（広島）では３連覇を達成した。

連戦の影響で、その後は左足が軽度の肉離れを起こして走れない時期もあった。ただ休養やリハビリを経て状態は着実に上がっている。標高約１３００メートルの長野・菅平高原で今大会前に行われた合宿ではメイン練習もこなし、「自分の予想以上にうまく調子も戻せてこれていて、今ちょっとホッとしています」などと話していた。

高校３年生の注目株は今大会、日本選手団の女子最年少。世界陸上の同種目では０５年ヘルシンキ大会の杉森美保、０７年大阪大会の陣内綾子、２２年オレゴン大会の田中希実以来４人目の代表だ。「初めてシニアの舞台で日の丸を背負って世界で戦うことができる。まずは試合を全力で楽しむというところ。あとは初めてだからこそ挑戦して走ることができると思う。自分の長所を生かしたレースをして、ファイナル（決勝）に残れるように頑張りたいと思っています」と意気込みを語っていたが、世界の壁は高かった。

◆久保 凛（くぼ・りん）２００８年１月２０日、和歌山・串本町生まれ。１７歳。小学１年から６年間はサッカー選手。潮岬中入学から本格的に陸上を始めた。東大阪大敬愛高に進み、高１にして全国高校総体８００メートル優勝。初の国際舞台となった同月の日・韓・中ジュニア交流競技会でも優勝。２４年６月の日本選手権で初優勝し、同年７月は奈良の競技会で日本勢初の２分切りとなる１分５９秒９３の日本新記録をマーク。全国高校総体も制覇。今年は５月のアジア選手権で銀メダルを獲得し、７月の日本選手権は１分５９秒５２の日本新記録で２連覇、全国高校総体でも３連覇を達成した。サッカーで国体出場経験のある父・建二郎さんは、サッカー日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）の叔父。