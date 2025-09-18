◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１８日・神宮）

ＢＳフジで生中継されたこの日の試合で解説を務めたのが、レジェンドＯＢの清原和博さんと元木大介さんだった。

５回終了の時点で放送席に、この日、始球式を務めた今年３月いっぱいでＮＨＫを退局し、現在フリーで活躍する中川安奈アナウンサーが登場。

ＭＣを担当するＢＳフジで放送中の野球番組「プロ野球ニュース月間好プレー」のＰＲを兼ねて行った始球式でツーバウンド投球だった中川アナは「もう、この上なく緊張しました。ドキドキで」と笑顔で振り返ると「ちょっとツーバウンドだったので…。フォームは意識したんですけど、５０点くらいかなと。自分の中で」と自己採点した。

ここで清原、元木両氏に「お二人、どうでしたか？」と感想を求めると、清原さんは「良かったと思いますよ」とニッコリ。「すいません！ 言わせたみたいになっちゃって、ごめんなさい！」と恐縮した中川アナが「元木先輩は？」と聞くと、元木さんは「良かったと思いますよ。きれいなフォームしてましたから」と話していた。