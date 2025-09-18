けさ、氷見市の山あいの集落でコミュニティセンターが焼ける火事がありました。けが人はいませんでした。

火が出た当時、周辺では雷を伴う激しい雨が降っていて、警察と消防は落雷の可能性も含めて原因を調べています。

消防に通報があってからおよそ40分後の現場映像です。パチパチと音を立て、建物の中が真っ赤に燃え上がっています。



氷見警察署などによりますと、きょう午前8時10分ごろ、氷見市坪池の赤毛コミュニティセンターから火が出ていると近くに住む人から通報がありました。





「ドカンドカンとすごかった」 当時現場では雷を伴う激しい雨 落雷影響か

焼けた建物はもともとは廃校となった小学校の2階建て校舎で、全焼しました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、その後も消防の活動は続きました。KNB 小丸明宏記者「火災覚知から4時間半あまり経った現場では今も放水活動が続いています。２階建てだったという建物は完全に焼け落ちてしまっています」この火事によるけが人はいませんでした。近くの人によりますと焼けた建物は、家具を作る工房としても使われていたということです。

出火当時、現場付近では雷を伴う激しい雨が降っていました。

消防団員

「（落雷）結構すごかったですよ。光って、ドカンドカンいう感じで/雨も土砂降りでもう外も出られないような雨」



近くの住民

「雷も鳴って、きっとどこかに落ちているんだろうなって感じはしましたね。でもまさかこんなことになっているとは思いませんでしたけどね」



氷見市には当時、雷注意報が出ていました。

警察と消防はあす実況見分を行い落雷の可能性も含めて火事の原因を調べることにしています。