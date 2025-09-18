夫の不倫で、退職と引っ越し。絶望の淵から、新しい一歩を踏み出せた“理由”とは【ママリ】

退職・引っ越し・弁護士とのやり取り…ボロボロの私だったけど

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。離婚に伴って引越しや転職をすると、新しい日々の始まりに「これからは新生活だ」と思える一方で、寂しさや悔しさを感じることもあるかもしれません。それでも、人生において大きな決断をし、次の一歩を踏み出したのであれば、今後は幸せに生きていきたいというのは誰しも思うことではないでしょうか。

主人公のまりもは、結婚10か月のころに夫の不倫が発覚。しかも夫の不倫相手は常に3人が同時並行しており、これまでの相手の総数は夫ですら分からないというかなりゲスな不倫でした。このため、まりもは夫の不倫が発覚後、お互いの家族も交えて話し合いをし、離婚に向けて進むことを決めました。





ただ、当初離婚を強く望んでいたのはむしろ夫の方で、夫側は弁護士を通して慰謝料の減額やまりもにとって不利になることを吹っかけてきていました。まりもも負けじと弁護士に依頼し、まりも側の要求を伝える状況が続いていました。夫側が出してきた書面への反論書がやっとできたまりもは、自分の生活を一新する選択もしていくのですが…？

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

©mmem11_

ついに引越しをしたまりもさん。新居で身も心もリフレッシュして過ごせるといいですよね。まりもさん自身も書いていましたが、退職自体は離婚が原因というよりはまりもさん自身の考えによるところが大きいのかもしれません。それでも、夫の不貞によってメンタルがやられてしまったのは事実なので、全く因果関係がないとも言えない気がする…と傍から見ているとそう感じてしまいます。



価値観の差による離婚でも、いろいろと心に負担がかかる時期はあると思うのですが、相手の不貞による離婚の場合、考えることが多すぎて気持ちが追い付かず、一時的に心が干からびてしまう時期もあるのではないでしょうか。ただ、人生は1度きり…どうか自分の心身を大切に、最善の選択ができるといいですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）