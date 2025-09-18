19Æü³«Ëë¤Î¡Ø½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¥¹Åì³¤C¡Ù¥×¥í¥¢¥Þ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È º£µ¨3¾¡¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï¥°¥êー¥ó¤ÇÆþÇ°¤Ë¥é¥¤¥ó³ÎÇ§
¡¡9·î18Æü¡¢¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×ËÜÈÖ¤ÈÆ±¤¸¿·Æî°¦ÃÎ¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥ÖÈþÉÍ¥³ー¥¹¤Ç¥×¥í¥¢¥Þ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¤ª¤è¤½110¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç3¾¡¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤Îº´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤ÇÆþÇ°¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢2024Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤·¤¿ÃÏ¸µ¡¦°ìµÜ»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¶ËÜÈþÇÈÁª¼ê¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½»Í§À¸Ì¿Vitality¥ì¥Ç¥£¥¹ Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï19Æü¤Ë³«Ëë¤Ç¤¹¡£