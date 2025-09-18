『HiGH&LOW』10周年プロジェクト始動 2026年はシリーズの魅力を再発信する1年に
『“LDH PERFECT YEAR 2026”解禁イベント』が18日、都内で行われ、EXILE TRIBEらLDH所属32人が登壇。プロジェクト10周年を記念した『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』の開催が発表された、
【集合ショット】圧巻すぎる…！MAKIDAI、NAOTOら総勢32人が大集合
世界初の総合エンタテインメント・プロジェクト「HiGH&LOW」は、ドラマ・映画・LIVE・音楽・コミックなど多方面で展開し、劇場公開作品シリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した。
「HIGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」は、2015年10月22日にドラマ「HIGH&LOW THE STORYOF S.W.O.R.D.」が放送され以降、多彩なメディア展開をしてきた。「HiGH&LOW」のこれまでの軌跡を振り返りながら、シリーズの魅力を再発信する1年となる。
劇団EXILEの佐藤は「山王連合会のみなさんに20歳の誕生日を祝ってもらったんですけど、29歳になりました」とお辞儀。「早いですね」と笑顔を見せた。EXILEの橘ケンチは「日々眉間にシワを寄せて、いかに怖く見せるかを考えていました」と振り返った。NAOKIは、小森の「あの頃のNAOKIさん役に入りすぎて話しかけずづらかった」と明かされ笑顔。この日はほかにも本作に出演したメンバーが多く出席しており、当時の撮影エピソードを和気あいあいと語り合った。
この記念すべき1年を彩るスペシャルロゴも2種、解禁された。今回解禁となったロゴのうち、10周年スペシャルロゴは、シリーズタイトル「HiGH&LOW」を金色であしらい、豪華さと節目の輝きを表現。背景には赤を用いた力強い「10」を配し、アニバーサリーイヤーの熱気を徴している。キャラクタービジュアル入りの「PHASE-1」は、EXILE AKIRAが演じた琥珀や、岩田剛典が演じたコブラなど、"'S.W.O.R.D！で活躍した往年の人気キャラクターたちが所狭しと散りばめられており、シリーズ初期の物語や名シーンを思い起こさせるデザインとなっている。
また、コラボレーションカフェ＆ポップアップが開催決定。10周年イヤーの幕開けを飾るのは、東京・SHIBUYA TSUTAYAにて2026年1月2日より開催するコラボレーションカフェ＆ポップアップ。10周年オリジナルグッズの販売や、衣装展示等も実施予定。
株式会社バンダイとのコラボレーションも決定。HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR ウエハースの発売を皮切りに、「HiGH&LOW」シリーズの世界観を反映したアニバーサリーアイテムを順次展開する。
