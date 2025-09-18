¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û17ºÐ¡¦µ×ÊÝÑÛ¡¡ÎÞ¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡ÖÄ¶²ù¤·¤¤¡×2Ê¬2ÉÃ84¤ÇÁÈ7°Ì¡¡ÆüËÜÀª½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂè6Æü¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â3Ç¯¡Ë¤¬3ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£2Ê¬2ÉÃ84¤ÇÆ±ÁÈ7°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÌ¾Á°¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Æ»ÍÊý¤Ë¤ª¼µ·¡£Âç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡1¼þÌÜ¤Ï¸åÊý¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¡£¥é¥¹¥È1¼þ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¶þ¶¯¤Ê³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤é¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç³°Â¦¤Ë½Ð¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·üÌ¿¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â1¿Í¤òÈ´¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÁö¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¨¤¯¹¬¤»¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£½é¤ÎÂçÉñÂæ¤ÏÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¡ÖºÇ½é¤«¤éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ¶²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ü¤ê¤À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤¬Åìµþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀ¨¤¯µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¡£Åßµ¨¤Î±ØÅÁÎý½¬¤òÁá¤á¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¡¢800¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎý½¬¤ËÆÃ²½¡£ÃÏÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë½Ð¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ò´µ¤¦¤Ê¤É½ÐÃÙ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¼«¿È¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë1Ê¬59ÉÃ52¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿Ê²½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¡£°ìÊý¤ÇÄã³ØÇ¯¤Îº¢¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¤¬¤Ê¤¤Æü¤ÏÁÄÊì¤Î¹À»Ò¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ëÎ¦¾å¥¯¥é¥Ö¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î±ØÅÁÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼þ°Ï¤Î¸«¤ëÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤è¤êÎ¦¾å¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¡¢800¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£3Ç¯¤ÇÁ´Ãæ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Î·úÆóÏº¤µ¤ó¤òÏÂ²Î»³¤Ë»Ä¤·¤Æ¡¢Êì¤é¤ÈÂçºå¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â2¤Î4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡ÖÀ¤³¦¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÜÀþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÈÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡£ÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì´¤¬ÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£Ãæ1¤ÇÎ¦¾åÉô¤ËÆþ¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é5Ç¯È¾¡£¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¹â¹»À¸¤Î½÷»Ò¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Ï07Ç¯¤Î1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¸¨Àî°¦°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡¡
