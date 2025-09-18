サウジアラビア総合娯楽庁の長官で「リヤド・シーズン」の主催者であるトゥルキ・アラルシク氏が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。12月27日にサウジアラビアで開催予定の「ナイトオブザサムライ」のイメージ画像を投稿した。

「リヤド・シーズン」が12月27日サウジアラビアでビッグマッチを開催する。メインではスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）がアラン・ピカソ（メキシコ）の挑戦を受けることが濃厚になっている。

この日、トゥルキ氏は「The Night of the Samurai is coming…」と題して投稿。

「Naoya Inoue vs Alan Picasso」とつづって、今大会のイメージイラスト画像を投稿した。

そのイメージイラスト画像には他の対戦カードについても表現されている。前WBA＆WBC世界フライ級統一王者の寺地拳四朗（BMB）はウィルフレド・ガルシア（メキシコ）を相手に再起戦に臨む。そしてバンタムの世界ベルトを返上してスーパーバンタム級への転向を表明した中谷潤人（M.T）もセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と対戦するイメージイラストになっている。

その他日本人選手としてに無敗のホープ堤麗斗（志成）、今永虎雅（大橋）などのイラストも描かれている。