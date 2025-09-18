きょうの県内は朝から各地で雨が強く降り、一時は大雨警報や洪水警報が出されました。

これまでに降った雨の影響で引き続きあす明け方にかけて土砂災害に注意してください。

午前8時ごろ射水市を走る車の助手席から撮影した映像です。視界が白くかすむほど激しく雨が降っています。

そしてこちらは立山町の雨の様子です。



前線に向かって流れ込む温かく湿った空気の影響で県内は広い範囲で雨が降り富山市や氷見市、立山町などでは一時、大雨警報や洪水警報が出されました。





氷見市では午前8時までの1時間に51ミリの非常に激しい雨を、また富山市猪谷では午前10時40分までの1時間に34ミリの激しい雨が降りました。

こちらは雨の強さを示すレーダー画面です。

午前7時からの雨雲の動きを見ると1時間降水量が80ミリと想定される紫色や50ミリ以上の赤の部分の雲が帯状になって、氷見市など県西部から東部へと次々にかかっていたのがわかります。



降り始めからきょう午後4時までの降水量は氷見市で68.5ミリにのぼりました。

雨は次第に止みますがこれまでに降った雨の影響で引き続きあす明け方にかけて土砂災害に注意してください。



あすは広い範囲で晴れる見込みで予想最高気温は富山市で27度高岡市伏木で26度と平年並みで秋の雰囲気となりそうです。

