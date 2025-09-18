　（前列左から）小森隼、中西椋雅、小波津志、岩城星那、難波碧空、末松健介、山本洸汰、ＳＨＯＷ、ＹＵＨＩ、ＲＹＯＪＩ、ＨＩＲＯＴＯ、鶴屋美咲、菱田未渚美、比嘉優和、佐藤栞奈、ＲＵＩ（後列左から）ＭＡＫＩＤＡＩ、橘ケンチ、ＴＥＴＳＵＹＡ、ＮＡＯＴＯ、小林直己、中務裕太、川村壱馬、世界、中島颯太、深掘未来、砂田将宏、青柳翔、佐藤寛太、ＫＡＥＤＥ、佐藤晴美、仁（撮影・棚橋慶太）

　大手芸能事務所・ＬＤＨが創業記念日にあたる１８日、都内で「ＬＤＨ　ＤＡＹ　２０２５」と題したイベントを開催し、６年に１度のＬＤＨ総合エンタテインメントの祭典「ＬＤＨ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ　２０２６」を来年開催することを発表した。２０２０年の前回はコロナ禍で３３４公演が中止となり、ＰＥＲＦＥＣＴな１年を作れなかった。リベンジを果たすべく、来年に向けた９つの発表を投下。ＬＤＨ所属アーティスト３２人が登場し、来年にかける熱い思いを口にした。

　司会のＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・小森隼（３０）が「ファンの皆さんに向けた大発表いっちゃいますか！」と切り出し、ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲを始めとする発表を次々投下。お祭り騒ぎの１年を控え、ＥＸＩＬＥ・橘ケンチ（４５）は「（コロナ禍から）何とか回復してリベンジできることをうれしく思う」と笑顔。三代目　Ｊ　ＳＯＵＬ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ・ＮＡＯＴＯ（４２）は「（コロナ禍で）いかにライブが大事かを再確認できた。たまった思いを返す時がきた」と気合を入れた。

　ＴＨＥ　ＲＡＭＰＡＧＥは、ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲの開幕を彩るカウントダウンライブの開催を発表。川村壱馬（２８）は「先陣切って特攻隊長になる気持ちで走っていきたい」と言葉に力を込めた。全２３公演を巡るアリーナツアー「（Ｒ）ＭＰＧ」も開催決定。４公演のみで開催中止となった２０年の全国ツアー「ＲＭＰＧ」からタイトルを引用しており、川村は「前回は４公演しかできなくて、そこだけが引っかかっていた。ここで晴らそうという思いです」とリベンジを誓った。

　ＬＩＬ　ＬＥＡＧＵＥのホールツアー、ＥＸＩＬＥ　Ｂ　ＨＡＰＰＹのアルバム発売とライブ、ＬＤＨが展開するプロジェクト「ＢＡＴＴＬＥ　ＯＦ　ＴＯＫＹＯ」のライブ、ＬＤＨのガールズグループが集結するライブ「ＬＤＨ　Ｇｉｒｌｓ　ＥＸＰＯ」と様々な発表が続いたが、小森は「まだ一部なんですよね。今後解禁されることがあります」と匂わせ。ＰＥＲＦＥＣＴな１年を目指し、ＭＡＫＩＤＡＩ（４９）は「２０２６年はＬＤＨの大箱押しでお願いします！」と呼びかけた。