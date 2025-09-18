突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】
三重県・四日市市の地下駐車場が冠水するなど、大雨による被害が相次いでいます。突然の大雨で、もし車が水没したらどうすればいいのでしょうか。
水深30cmで走行は可能…でも、“危険なサイン”は約15cm
井上貴博キャスター:
突然の大雨で、車が水没したらどうすべきなのでしょうか。
電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、ガソリン車が冠水した道路を走行した場合どうなるのか。走行テストではこのようになりました。
【水深30cmを時速30kmで走行】
・すべての車が走りきることに成功
・ただし、ガソリン車では足元から若干の水が入る
【水深60cmを時速40kmで走行】
▼ガソリン車
・即座にエンジンが停止し、警報灯が点灯
・車内にも水が浸入
・窓やヘッドライトは正常に作動
・ドアの開閉は水圧により、通常の約5倍の力が必要
▼ハイブリッド車
・走りきることに成功
・複数の警告灯が点灯
・走行後にエンジンが停止
▼電気自動車
・走りきることに成功
・複数の警告灯が点灯
水中で車が止まってしまい、ドアが開かず脱出できない際には、窓を割り脱出するためのハンマーなどがあると良いそうです。また、シートベルトのカッター付きのハンマーなどが売られているので、一つ持っておくと良いでしょう。
また、道路が冠水した際、車の運転の“危険なサイン”について、JAF交通環境部の担当者によると「冠水時の目安として路面標示が見えなくなったら危険」だということです。
理由としては、▼マンホールや側溝の蓋が外れていても気づかない、▼路面標示というのは約15cmの冠水で見えなくなる、このようなことが挙げられます。
また、アンダーパスなどは周囲より低い場所となるので、安易に侵入せずに迂回をするようにして下さい。
水没した車は修理で直る?
車が水没してしまった場合、どう対処すべきなのでしょうか。防災アドバイザーの野村功次郎さんに聞きました。
【エンジンを再始動はNG】
・電気系統がショートしていた場合、バッテリーが爆発・発火の恐れ
・エンジンをかけずにJAFやメーカーなどに相談
【修理で直る?】
・床下浸水:部品交換などで修理できる可能性あり
・床上浸水:修理が難しい場合が多い
また、「エンジンがかからない」とJAFに電話をする際には、「電気系統までやられてしまっているかも」など具体的に伝えると良いそうです。具体的に伝えると、その後の対処も早くなるそうです。
補償について、物損・人身事故に対する保険は入っていると思いますが、車が水没してしまった際の補償はどうなるのでしょうか。
【自賠責保険】（加入は義務）
・水害の補償なし
・人身事故による対人賠償のみ
被害者をどう守るのかという観点が自賠責保険です。
【車両保険】（任意で加入）
・水害補償あり※津波・地震時の水没は対象外が多い
・保険会社、契約内容により異なる
もちろん保険のプランにより変わりますが、車両保険に加入しておくことで、水害にも備えることができます。しかし、任意の車両保険は加入率が47.2%と5割切っています（損害保険料率算出機構より）。
もし、水害に備えるのであれば、こういったところも確認をしていただければと思います。