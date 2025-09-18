三重県・四日市市の地下駐車場が冠水するなど、大雨による被害が相次いでいます。突然の大雨で、もし車が水没したらどうすればいいのでしょうか。

水深30cmで走行は可能…でも、“危険なサイン”は約15cm

井上貴博キャスター:

突然の大雨で、車が水没したらどうすべきなのでしょうか。



電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HV）、ガソリン車が冠水した道路を走行した場合どうなるのか。走行テストではこのようになりました。

【水深30cmを時速30kmで走行】

・すべての車が走りきることに成功

・ただし、ガソリン車では足元から若干の水が入る

【水深60cmを時速40kmで走行】

▼ガソリン車

・即座にエンジンが停止し、警報灯が点灯

・車内にも水が浸入

・窓やヘッドライトは正常に作動

・ドアの開閉は水圧により、通常の約5倍の力が必要



▼ハイブリッド車

・走りきることに成功

・複数の警告灯が点灯

・走行後にエンジンが停止



▼電気自動車

・走りきることに成功

・複数の警告灯が点灯

水中で車が止まってしまい、ドアが開かず脱出できない際には、窓を割り脱出するためのハンマーなどがあると良いそうです。また、シートベルトのカッター付きのハンマーなどが売られているので、一つ持っておくと良いでしょう。

また、道路が冠水した際、車の運転の“危険なサイン”について、JAF交通環境部の担当者によると「冠水時の目安として路面標示が見えなくなったら危険」だということです。



理由としては、▼マンホールや側溝の蓋が外れていても気づかない、▼路面標示というのは約15cmの冠水で見えなくなる、このようなことが挙げられます。



また、アンダーパスなどは周囲より低い場所となるので、安易に侵入せずに迂回をするようにして下さい。

水没した車は修理で直る?

車が水没してしまった場合、どう対処すべきなのでしょうか。防災アドバイザーの野村功次郎さんに聞きました。

【エンジンを再始動はNG】

・電気系統がショートしていた場合、バッテリーが爆発・発火の恐れ

・エンジンをかけずにJAFやメーカーなどに相談



【修理で直る?】

・床下浸水:部品交換などで修理できる可能性あり

・床上浸水:修理が難しい場合が多い



また、「エンジンがかからない」とJAFに電話をする際には、「電気系統までやられてしまっているかも」など具体的に伝えると良いそうです。具体的に伝えると、その後の対処も早くなるそうです。

補償について、物損・人身事故に対する保険は入っていると思いますが、車が水没してしまった際の補償はどうなるのでしょうか。

【自賠責保険】（加入は義務）

・水害の補償なし

・人身事故による対人賠償のみ



被害者をどう守るのかという観点が自賠責保険です。



【車両保険】（任意で加入）

・水害補償あり※津波・地震時の水没は対象外が多い

・保険会社、契約内容により異なる



もちろん保険のプランにより変わりますが、車両保険に加入しておくことで、水害にも備えることができます。しかし、任意の車両保険は加入率が47.2%と5割切っています（損害保険料率算出機構より）。



もし、水害に備えるのであれば、こういったところも確認をしていただければと思います。