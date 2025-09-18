グンゼのインナーがおすすめ♡季節の変わり目も快適に過ごすコツ

9月～10月は気温の変化が大きく、日中は残暑、朝晩は肌寒い日が続くことも多い季節♡ グンゼ公式Xの調査では、89％の人がこの時期の服装選びに悩んでおり、65％がインナーで調整していることが判明しました。ムレや冷え、ゆらぎ肌に悩む方も多い中、素材や袖丈、縫製にこだわったグンゼのインナーを選べば、快適さとおしゃれの両立が叶います♪

通年対応素材でムレも冷えも解消



【the GUNZE｜綿100%】10分袖インナー(えりあき狭め）

サイズ：S/M/L/LL(カラー：ミディアムグレー/ペールライラック/オフホワイト/スモークブルー/シェルピーチ/スイートベージュ、スミクロ/パールグレー)

吸放湿性に優れた天然素材や綿100％のインナーを選ぶことで、朝晩の寒暖差や日中の残暑でも快適♡

【the GUNZE｜綿100%】クルーネックロングスリーブシャツ

レディースなら「the GUNZE｜綿100%」10分袖（\2,200税込）、メンズなら同シリーズのクルーネックロングスリーブシャツ（\2,200税込）がおすすめです。

天然素材で肌ざわりもやさしく、衣服内の湿気を逃がして快適さをキープ♪

サイズ：M/L/LL(カラー：ホワイト/ミディアムグレー/スミクロ)

袖丈と仕様で季節の変化に対応



【Fitte（完全無縫製）】8分袖インナー（パッド付）

サイズ：M/L/LL(カラー：グレーモク、ブラック、スモークブルー、マルシェピンク、ホワイトベージュ)

【in.T(インティー) 】監修8.5分袖シャツ

朝晩は長袖、日中は8分袖や10分袖を選ぶなど、袖丈で微調整するのがポイント♡

刺激の少ない仕様なら「Fitte（完全無縫製）8分袖インナー（パッド付）\2,970税込」や「in.T監修8.5分袖シャツ\2,310税込」で肌が敏感な時期も快適。

縫い目の少ないCUT OFF®仕様や転写プリントタグで、重ね着してもごわつきません。

サイズ：M/L/LL(カラー：ブラック/クリアベージュ)

汗やムレの不快感もインナーでケア



【アセドロン】8分袖インナー

サイズ：M/L/LL(カラー：ブラック/ノーブルベージュ/ミスティピンク)

【アセドロン】ロングスリーブシャツ（丸首）

グンゼ最高クラスの“汗解消”テクノロジー搭載インナーなら、汗ばむ日もサラサラ感をキープ♡

レディースは「アセドロン8分袖インナー\1,980税込」、メンズは「アセドロンロングスリーブシャツ\1,980税込」がおすすめです。

吸湿・放湿・速乾機能で、汗を素早く逃がし、体温調整もサポートします♪

サイズ：M/L/LL(カラー：ホワイト/ネービーブルー)

グンゼインナーで秋の服装悩みを解消♡



9～10月の服装選びに悩む方も多い季節ですが、グンゼのインナーを取り入れれば、ムレや冷え、ゆらぎ肌の不快感を軽減できます♡

レディース・メンズともに通年素材や袖丈、無縫製仕様など工夫がいっぱい。着ごこちプラスで紹介されているおすすめインナーをチェックして、残暑から秋の冷え込みまで快適に過ごしましょう♪