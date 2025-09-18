長岡市の旧栃尾市で40代の男性がクマに襲われ脇腹などにケガをしました。出没した場所のすぐ近くには小学校や中学校があり保護者からは心配の声が上がっています。



18日朝の栃尾南小学校。登校する児童のランドセルにはクマ鈴が…。車に乗り保護者に付き添われて登校する児童の姿も見られました。



〈保護者〉

「危ないしいたるところでクマが出るのでどうしていいかわからない」



（リポート）

「男性はこちらの自宅敷地内でクマに遭遇。クマを振り払ったところクマはあちらの茂みの方に逃げていったといいます」





警察によりますと9月15日午前0時ごろ、長岡市上の原町の40代の男性が自宅の敷地内でクマに襲われました。クマは体長1.3メートルほどで自宅の離れから母屋に行こうとしたところ襲われたといいいます。男性の家族は…〈男性の家族〉「ここでなんかウーウーという音がしてそしたら急に襲ってきたのか、あごのあたりに動物の鼻があたったみたいで」男性は左わき腹をひっかかれ軽い傷を負いました。クマが出没したのは旧栃尾市の市街地です住宅が立ち並び男性が襲われた場所から数百メートル先には小学校と中学校があります。18日朝は通学路に教員が立ち児童の登校を見守りました。手に持っていたのは…〈教員〉「これはクマ撃退スプレーですね。もともと学校にあるので。きょう立つ職員3人ここで待つということですね」Q）児童の安全を考えて？「そう、はいそうしたいと思います」男性を襲ったクマの行方は分かっていません。〈保護者〉「今まで（クマが）出ていないところでも出ているところで余計ちょっと警戒している」「クマにいざ出会ったら自分もどうしたらいいか分からないので本当に出会わないことを祈るばかりです」県内で今年度、クマによるケガ人はこれで6人目となります。長岡市は外出時は音の出るものを持ち歩くほか単独行動を避けるなど注意を呼びかけています。